"Білий" квиток в Україні: які його категорії дають звільнення від мобілізації

На звільнення від служби та відстрочку можна розраховувати лише з окремими захворюваннями.

"Білий" квиток може надати відстрочку та звільнення від мобілізації до лав ЗСУ, але таке право мають не всі військовозобов'язані. Які бувають категорії придатності, що вони означають та хто може не хвилюватися при врученні повісток, — пояснив адвокат адвокат Дмитро Циплинський.

Обмежена придатність у мирний та військовий час

"Білий" квиток категорії В дає статус обмеженої придатності. Отримати його можна, маючи в анамнезі наступні хвороби:

кишкові інфекційні хвороби;

педикульоз;

гельмінтоз;

захворювання шкіри, слизової або нервової системи, спричинені вірусами;

наслідки паразитарних та інфекційних хвороб.

Слід зауважити, що категорія В звільняє від служби тільки у мирний час. Під час воєнного стану навіть з таким квитком можуть вручити повістку. Кінцеве рішення приймає медична комісія, яка вирішує що може робити людина, а що ні.

Тимчасова непридатність: хвороби, терміни

"Білий" квиток з категорією Г отримують чоловіки, які перенесли гострі хронічні захворювання. Приводом для отримання тимчасової непридатності можуть також стати хірургічні втручання, травми, порушення функціональності опорно-рухового апарату.

Через стан здоров'я чоловіки з вищеперерахованими проблемами звільняються від мобілізації на період від 6 до 12 місяців. Після закінчення відстрочки проводиться повторне медичне обстеження, в результаті якого військовозобов'язаний отримує висновки щодо придатності або непридатності до служби.

Повна непридатність: що це означає

Категорія Г включає тяжкі хвороби та повністю звільняє від служби в армії: як у військовий час, так і під час війни.

"Білий" квиток категорії Г можуть отримати особи, які страждають:

важкими венеричними хворобами (ВІЛ, сифілісом),

важкою формою цукрового діабету;

виразкою шлунку;

тяжкими психологічними хворобами (шизофренією, епілепсією, розумовою недостатністю);

прогресуючими захворюваннями зорового і слухового апарату;

відсутніми життєво важливими органами, кінцівками;

діагностованою глухотою та сліпотою.

За словами адвоката, довідка з приватної клініки не завжди вважається приводом для звільнення від призову. Висновок лише може допомогти встановити діагноз. Кінцеве рішення приймає ВЛК. Призовники оглядаються хірургом, терапевтом, дерматологом, стоматологом, оториноларингологом невропатологом, офтальмологом, психіатром.

Раніше ми писали, у яких випадках можна законно відмовитися від повістки.

Також повідомлялося, яке покарання може чекати тих, хто відмовився прийти до військкомату.