У ЗСУ засвітилася таємна допомога Ізраїлю – стало відомо про військову техніку, отриману Україною

У ході наступу на півдні бійці ЗСУ засвітили ізраїльський бронетранспортер

У Збройних сил України продовжують помічати військову техніку ізраїльського виробництва, хоча офіційно про жодні поставки ніколи не повідомлялося.

Цього разу в лавах ЗСУ було помічено армійський транспорт типу МРАП — Gaia Amir. Техніка була помічена в ході настання на Херсонщині проектом Ukraine Weapon Tracker.

Gaia Amir на Херсонщині

Як повідомляє сайт виробника транспорту, Gaia Amir являє собою багатоцільовий броньований автомобіль із протимінним захистом усіх 4 провідних коліс, місткістю до 12 осіб.

Бронетранспортер можна застосовувати для проведення розвідки, оперативного втручання, транспортування особового складу, миротворчих місій, як швидку допомогу, здійснення логістики та багато іншого.

Сам БТР має повну масу до 14 тонн, у тому числі 2,4 тонни — це корисне навантаження. Броня забезпечує Gaia Amir захист 3 рівня, що означає захист:

від стрілецької зброї калібром 7,62 мм на дальності понад 30 метрів;

уламків 155 мм снаряда на дистанції 60 метрів від місця розриву та більше;

та вибуху міни або саморобного вибухового пристрою потужністю до 8 кг тротилу.

Раніше вже повідомлялося про можливі таємні поставки Ізраїлем зброї для ЗСУ. https://telegraf.com.ua/politika/2022-10-21/5720194-izrail-taki-dal-oruzhie-poyavilis-soobshcheniya-o-sereznoy-pomoshchi-vsu