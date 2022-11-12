З путіним говорити нема сенсу: Кондратюк пояснив заяви Заходу про переговори з росією

Переговори України та росії наразі неможливі

Заяви представників західних країн про можливість проведення переговорів між Україною та росією спрямовані насамперед на внутрішню аудиторію, оскільки там розуміють, що вести переговори з російським диктатором володимиром путіним немає сенсу.

Як розповів в інтерв’ю "Телеграфу" відомий український телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк, на Заході дуже "наївно" оцінюють відносини між росією та Україною, що особливо яскраво виявилося у реакції на захоплення Кримського півострова.

"Захід має показати своїм виборцям, мовляв, ми робимо все можливе, щоб зупинити війну дипломатичними зусиллями", — сказав він.

Водночас Кондратюк наголосив, що навіть найбільш проросійські глави західних держав розуміють, що зараз з путіним говорити ніякого сенсу немає, оскільки якби він хотів деескалації конфлікту, то вже вивів би війська з України.

Він додав, що мирні переговори між Києвом та Москвою можуть відбутися лише після виконання низки умов, озвучених напередодні президентом Володимиром Зеленським, серед яких повернення Україні всіх захоплених територій, відшкодування збитків, покарання військових злочинців та гарантії, що повторного вторгнення не буде.

"Інакше будь-які переговори стануть спробою Кремля затягнути війну, взяти перепочинок, щоб з новими силами та озброєннями знищувати нас", — наголосив Кондратюк.

Більше про звільнення рідної для шоумена Херсонської області, загрозу з боку Білорусі і не лише читайте у матеріалі "Телеграф": Ігор Кондратюк: "У переговорах із росією проривів не буде, допоки ми не переможемо".