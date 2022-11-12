Наближається тривала "пауза": у Байдена розповіли, як розвиватимуться бойові дії в Україні

У США очікують, що бої зупиняться на найближчі півроку

В адміністрації американського президента Джо Байдена вважають, що після звільнення Херсона на фронтах в Україні настане тривалий затишок, торкнеться це як окупантів, так і ЗСУ.

Нещодавня поразка в Херсоні зруйнувала надії кремля про захоплення нових територій. Так у Білому домі кажуть, що настання холодів тепер загальмує наступ з обох боків, а умовна "пауза" може тривати до пів року.

Попри те, що для росії втеча з Херсона була хворобливою поразкою, проте залишати свої війська на зиму на правому березі Дніпра було неможливим через те, що це угрупування неможливо було б постачати.

Представник НАТО тим часом повідомив, що ЗСУ зруйнували практично всі мости, через які могло б здійснюватися забезпечення угрупування у 20-30 тисяч осіб. При тому, що частина з них була нещодавно мобілізована і не отримала належної військової підготовки.

Американські чиновники переконані, що за цим відступом настане тривала "пауза", яка може тривати до пів року. Причиною тому є дощова погода, яка перетворює ґрунт у в’язку кашу, що ускладнює пересування важкої техніки. Зима та морози кинуть новий виклик російським військам, які й так мають проблеми з забезпеченням.

Представники США переконані, що війна з настанням холодів увійде до нової фази. На їхню думку, росія продовжить ракетний терор мирного населення України через руйнування об’єктів інфраструктури. Українська сторона, кажуть вони, швидше за все, розгорне подальшу кампанію з проведення диверсій, при цьому не виключається, що вони влаштовуватимуться і на території росії.

Для України зимові умови ускладнять логістику звичайних операцій з освоєння території, а відсутність рослинності та інших укриттів зробить наступ з обмеженою кількістю бронетехніки ризикованим. Для росії, з деморалізованими силами та погано підготовленими позиціями, зима, ймовірно, стане причиною подальшого падіння морального духу та значних втрат від відкритих ран", — пишуть аналітики Королівського інституту.

Як повідомлялося раніше, глава Пентагону Ллойд Остін висловив переконання, що ЗСУ під силу деокупувати всі території Херсонської області. Міністр оборони США дав дуже оптимістичний прогноз щодо подальшого контрнаступу.