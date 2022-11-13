Повернувся додому – ЗСУ затрофеїли перший вертоліт, яким раніше заволоділи окупанти

Окупанти, що тікають з Херсонщини, кинули гелікоптер.

У ході успішного наступу на Херсонщині бійці 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені лицарів Зимового походу змогли захопити гелікоптер. Як кажуть самі бійці, найімовірніше цей вертоліт був раніше захоплений окупантами, але тепер знову повернувся до лав ЗСУ.

Так було звільнено гелікоптер

Судячи з обрисів кабіни, йдеться про гелікоптер Мі-8, який є на озброєнні України і є старою, але цілком робочою та ефективною технікою.

Гелікоптер був прийнятий на озброєння в 1965 році, і з того часу їх було випущено близько 17 тисяч одиниць, що робить його другим за масовістю в історії після американського "Апача". Сам Мі-8 має безліч призначень та модифікацій, у тому числі цілком мирних.

У бойовому варіанті Мі-8 може нести до 64 некерованих ракет, до 1100 кг бомб, кулеметне озброєння, гранатомети та інше.

Залежно від модифікації, Мі-8 має екіпаж у 2-3 особи, здатний нести до 30 осіб, має нормальну злітну вагу до 11 тонн та максимальну в 13,5 тонн, максимальну дальність польоту до 1300 км при додаткових баках та 800 км без них, нормальна стеля в 6000 метрів і швидкість до 280 км.

До початку російського вторгнення до України наша країна мала понад 30 Мі-8.

При цьому навіть новітні російські гелікоптери на кшталт Ка-52 мало що можуть протиставити ЗСУ, і кількість таких машин, збитих в Україні, вже перевищила два десятки.