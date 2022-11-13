Повернувся додому – ЗСУ затрофеїли перший вертоліт, яким раніше заволоділи окупанти
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Окупанти, що тікають з Херсонщини, кинули гелікоптер.
У ході успішного наступу на Херсонщині бійці 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені лицарів Зимового походу змогли захопити гелікоптер. Як кажуть самі бійці, найімовірніше цей вертоліт був раніше захоплений окупантами, але тепер знову повернувся до лав ЗСУ.
Судячи з обрисів кабіни, йдеться про гелікоптер Мі-8, який є на озброєнні України і є старою, але цілком робочою та ефективною технікою.
Гелікоптер був прийнятий на озброєння в 1965 році, і з того часу їх було випущено близько 17 тисяч одиниць, що робить його другим за масовістю в історії після американського "Апача". Сам Мі-8 має безліч призначень та модифікацій, у тому числі цілком мирних.
У бойовому варіанті Мі-8 може нести до 64 некерованих ракет, до 1100 кг бомб, кулеметне озброєння, гранатомети та інше.
Залежно від модифікації, Мі-8 має екіпаж у 2-3 особи, здатний нести до 30 осіб, має нормальну злітну вагу до 11 тонн та максимальну в 13,5 тонн, максимальну дальність польоту до 1300 км при додаткових баках та 800 км без них, нормальна стеля в 6000 метрів і швидкість до 280 км.
До початку російського вторгнення до України наша країна мала понад 30 Мі-8.
При цьому навіть новітні російські гелікоптери на кшталт Ка-52 мало що можуть протиставити ЗСУ, і кількість таких машин, збитих в Україні, вже перевищила два десятки.