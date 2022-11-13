Атаки окупантів продовжуються на усіх напрямках: актуальні карти боїв в Україні

Українські військові продовжують вицілювати скупчення окупантів та їхньої техніки

Українські військові продовжують звільняти населені пункти на Херсонщині на правому березі Дніпра. Росіяни, йдучи, знищили багато об’єктів критичної інфраструктури.

Інститут вивчення війни повідомляє, що війська ворога продовжують атаку у напрямку Бахмута, Авдіївки, Вугледара. Вони також цитують російські джерела, які заявляють про продовження контрнаступних дій Сил оборони України в районі Кремінної та Сватового.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Росіяни заявляють про відбиття атак України в районі Кремінної та Сватового. Своєю чергою Генштаб ЗСУ повідомив про відбиття атак на північний захід від Сватового в Харківській області (Масютівка, Орлянка) та в Луганській області (М’ясожарівка, Новоселівське). У районі Кремінної атаки відбивали біля Макіївки та Білогорівки. Аналітики вважають, що росіяни можуть атакувати задля стримування дій українських сил, а не для відновлення позицій.

Карта контрнаступу ЗСУ на північному сході

На Донеччині тривають бої. Росіяни атакували на схід від Сіверська, Соледар, Бахмут, на захід від Авдіївки. У наступі у бік Вугледару росіянам вдалося просунутися до Павлівки.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Підрозділи сил оборони продовжують закріплюватися на зайнятих позиціях правого берега Дніпра в Херсонській області. Окупанти не зупиняють обстріли, українські військові також атакують позиції ворога на лівому березі Дніпра. Окупанти продовжують облаштовувати оборонні позиції на лівому березі Дніпра та налагоджувати тилове забезпечення на півдні Херсонської області. Нову базу створили приблизно за 70 км на південний схід від Херсона. На думку аналітиків, щоби захистити своє обладнання від українських ударів HIMARS.

Карта контрнаступу ЗСУ на півдні

Раніше "Телеграф" розповідав про адміністративний казус у лавах окупантів — спочатку вони заявили про перенесення центру Херсонської області до Генічеська, але після критики відмовилися від своїх рішень. Окрім уже звільненого Херсона у черзі на деокупацію ще два важливі міста для логістики ворога у Запорізькій та Донецькій областях.