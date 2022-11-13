Перемога не за горами: в Україні відкрили продаж квитків на потяги до Криму та Донбасу

Квитками можна буде скористатися відразу після деокупації

Підготовка запуску поїздів до Херсона після його звільнення ні для кого не стала сюрпризом, проте залізничники знайшли спосіб здивувати українців, — разом із квитками на потяг до Херсона відкрили продаж квитків на поки що окупований Донбас та Крим.

Старт продажу "Укрзалізниця" оголосила в неділю, 13 листопада.

Зазначається, що почали продавати квитки на перші поїзди до Херсона, Донецька, Луганська, Маріуполя та Сімферополя.

На сьогоднішній день деокупували з цих міст лише Херсон, проте віра українців у Перемогу така сильна, що немає сумнівів, що й інші міста будуть звільнені від "влади" загарбників.

Коли це станеться, квитками можна буде скористатися та з’їздити за місцем призначення першими поїздами.

"Рейси здійснюватиме легендарний "Потяг до перемоги", розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях", — йдеться у повідомленні.

Квитки коштують досить дорого:

1000 грн — плацкарт;

2000 грн — купе;

5000 грн — люкс.

Ціни на квитки з Києва до Сімферополя

Але продаж благодійний — кошти через платформу UNITED24 підуть на транспортні засоби для відновлення сполучення між населеними пунктами та вокзалами на деокупованих територіях.

Як повідомляв "Телеграф", раніше "Укрзалізниця" потрапила в скандал через одкровення провідниці.