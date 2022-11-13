Кабмін посилив правила перетину кордону: з якою довідкою більше не можна виїхати

Опубліковано новий список документів, які необхідно мати із собою певній категорії українців на кордоні

З початку повномасштабної війни в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїзд за кордон. Однак є кілька категорій, які є винятком і можуть залишити територію країни. Для однієї з них змінено перелік документів, які потрібно мати при собі на кордоні.

Йдеться про людей з інвалідністю, які входять до списку винятків та можуть виїжджати з України. Кабмін виключив зі списку необхідних документів довідку МСЕК. Таким чином, наразі люди з інвалідністю не мають права перетинати кордон на підставі цієї довідки. Натомість необхідно буде надати інші документи. Про це повідомляється на сайті Кабінету Міністрів України.

Довідка МСЕК містить інформацію про групу та причину інвалідності, термін встановлення інвалідності, виведення про умови та характер праці, рекомендовані заходи щодо відновлення працездатності, які є обов’язковими для підприємств, установ та організацій. Але водночас вона містить інформації, що дозволяє ідентифікувати особистість. У зв’язку з цим є ризик підроблення цього документа.

Як заявив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, війна викликала бажання деяких чоловіків "підробити" на забороні виїзду за кордон. Щоб не допустити подібних махінацій, було ухвалено рішення прибрати зі списку довідку МСЕК.

Які документи потрібні із собою на кордоні людям з інвалідністю:

посвідчення, що підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, у яких зазначено групу та причину інвалідності;

або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Нагадаємо, що в Україні розширили списки для виїзду за кордон. Наразі ще кілька категорій чоловіків зможуть залишити країну. Адвокат Денис Соловей розповів, хто зможе виїхати за межі України.