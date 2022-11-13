Залишилися донька та чоловік: українці з почестями попрощалися з прикордонницею, що загинула в обстрілі (фото)

Дівчина була обличчям країни – на кордоні першою зустрічала та останньою проводжала

Упродовж майже 9 довгих місяців кровопролитної війни, яку розв’язала росія, Україна продовжує втрачати своїх героїв, захисників та мирних громадян.

Стало відомо про смерть молодої прикордонниці, штаб-сержанта Тетяни Виноградської, яка загинула на Чернігівщині під час виконання службових обов’язків. Її життя обірвалося в середу, 9 листопада, коли росіяни здійснили черговий обстріл українського прикордоння. Дівчина дістала несумісне з життям поранення. Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби України.

Тетяна Виноградська

"Рашисти вбили ще одне молоде життя, жінку, дочку, матір. Немає прощення катам за те, що вони не дають нам спокійно жити на своїй землі, ростити дітей, любити та бути щасливими", — йдеться у повідомленні.

На Чернігівщині провели в останній шлях прикордонницю Тетяну Виноградську

Штаб-сержант Тетяна Виноградська до початку повномасштабної війни виконувала обов’язки в одному із пунктів пропуску Чернігівського прикордонного загону. У Держприкордонслужбі наголошують, що дівчина мала високі показники службової діяльності. Вона була обличчям країни – на кордоні першою зустрічала та останньою проводжала.

"Вона була як сонечко — гарна, позитивна, завжди з посмішкою. Такою і залишиться, але тепер лише у спогадах", — пише Держприкордонслужба.

На Чернігівщині провели в останній шлях прикордонницю Тетяну Виноградську

В останній шлях прикордонницю проводжали навколішки, під прапорами, вистилаючи дорогу квітами. Її похорон відбувся у місті Городня Чернігівської області 11 листопада. На прощальній церемонії була прикордонна родина, рідні та друзі дівчини.

На Чернігівщині провели в останній шлях прикордонницю Тетяну Виноградську

У загиблої залишилася 13-річна донька та чоловік, який є військовослужбовцем. Про це йдеться у сюжеті "Суспільне Чернігів".

Нагадаємо, що відомий український актор розповів, що російські окупанти вбили батька його дружини. Свого батька артист також втратив на війні.