Як у Херсоні ховали прапори України від окупантів: волонтер показав зворушливе відео

Українці як могли чинили опір окупації

Поки російська армія не була змушена відступити з Херсона та всього лівобережжя області під натиском ЗСУ, мирні громадяни жили цілих 8 місяців в окупації та чинили опір загарбникам як могли. З перших днів, незважаючи на жорстокість росіян, херсонці виходили на мітинги, зберігали у себе державні символи та вірили у швидке повернення України.

Про одну з таких історій розповів волонтер із Херсона Сергій Старков на своїй сторінці в Instagram. Окупація торкнулася його особисто. Сім’я чоловіка весь цей час перебувала у захопленому місті. Як і більшість херсонців, вони залишилися вірними нашій країні і чекали, коли українські воїни звільнять їх. Незважаючи на те, що росіяни надзвичайно агресивно ставилися до будь-якої української символіки, сім’я Старкова зберігала у дворі головний символ України — прапор.

У своєму профілі в соцмережі волонтер опублікував зворушливе відео, де наочно показано, як важко було херсонцям. Незважаючи на великі ризики, родина Старкова не прийняла правил загарбників і не відмовилася від усього українського. Щоб не викликати гніву росіян, їм доводилося зберігати прапор закопаним до деокупації. І ось коли цей щасливий день настав, наш символ знову може майоріти над українськими землями. Жінка на відео зі сльозами на очах розгорнула прапор, обійняла його та понесла до будинку.

Опубліковане відео викликало масу теплих емоцій у наших співгромадян, вони дякували родині Старкових за силу духу та незламну віру в Україну. Українці висловили свою впевненість, що і на решті окупованих територій у багатьох наших громадян також прихований наш прапор.

Пізніше волонтер додав, що саме з цим прапором він виходив на протести проти окупації у березні 2022 року.

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