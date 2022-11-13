Скандал із забороною для ЗМІ на відвідування Херсона набирає обертів: Генштаб ухвалив жорстке рішення

Генштаб скасував акредитацію низки представників ЗМІ

Після звільнення Херсона в Україні спалахує скандал навколо того, що українським журналістам почали відмовляти в акредитації на висвітлення подій у деокупованому місті. Однак деякі журналісти туди все ж таки потрапили, що викликало реакцію у відповідь у командування українськими військами.

Як інформує пресслужба Генштабу ЗСУ, представники низки ЗМІ проігнорували заборони та попередження та прибули до міста до закінчення стабілізаційних заходів та без попередження відповідних служб зв’язку з громадськістю.

У повідомленні зазначено, що такі дії є прямим порушенням наказу головнокомандувача ЗСУ №73 від 03.03.2022.

"Відтак, низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у районі ведення бойових дій, скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані не чинними", — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що представники ЗМІ були проінформовані про цей наказ, коли отримували прескарти.

Як повідомлялося раніше, українські журналісти раніше обурилися тим, що їм масово відмовляють у видачі дозволів на відвідування Херсона. При цьому, представники західних засобів масової інформації змогли потрапити туди без особливих проблем.