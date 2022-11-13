Звільнили тисячі квадратних кілометрів: у ЗСУ розповіли про досягнення за тиждень

Тиждень був дуже результативним для ЗСУ

Українські військові продовжують зачищати звільнені частини Миколаївської та Херсонської областей від російських окупантів та вже звільнили тисячі квадратних кілометрів української землі.

Як повідомляється у зведенні Оперативного командування "Південь", станом на 13:30 13 листопада під контроль України було повернуто 179 населених пунктів на площі 4,5 тисячі квадратних кілометрів.

"У звільнених населених пунктах та територіях Миколаївської та Херсонської областей підрозділами Сил оборони проводяться стабілізаційні заходи, у тому числі з розмінування", — йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що противник продовжує завдавати ударів по позиціях українських військових та населених пунктів, які знаходяться неподалік лінії зіткнення.

Також росіяни продовжують завдавати ударів об’єктам критичної інфраструктури.

Як повідомлялося раніше, про звільнення Херсона стало відомо 11 листопада, відразу ж після того, як росіяни оголосили про відступ з правого берега Дніпра. При цьому в місті, як і в інших звільнених населених пунктах, проводяться стабілізаційні роботи, оскільки основна частина російського угруповання не встигла перетнути Дніпро до завершення "евакуації". До того ж окупанти залишили за собою величезну кількість вибухонебезпечних предметів.