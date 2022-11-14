Війна пахне не трояндами: "Укрзалізниця" потрапила у скандал через ставлення до військового

Українці дивуються, як можна було так вчинити із захисником

Лише трохи стих скандал у зв’язку з одкровеннями одного провідника "Укрзалізниці" про роботу в компанії, як українців вразила історія з військовим, — його попросили їхати в тамбурі через те, що він погано пахнув.

Інформацію про це поширила волонтерка Любов Оліградська, — їй про це розповіла дочка військовослужбовця.

За її словами, 11 листопада боєць військової частини А7107 Віктор Якименко їхав у відпустку до родини потягом Дніпро-Київ №731 (Інтерсіті).

Чоловік захищав Україну на фронті та вирвався відвідати рідних

Судячи з ціни квитка, він купив місце у першому класі.

Як доказ доклали фото квитка

"Дуже "ввічлива" провідниця/провідник попросила/у нього вийти в тамбур і спати там, бо… бо від нього погано пахне", — розповіла волонтер.

Ось так довелося їхати чоловікові, який захищає Україну

"Ми думаємо ви всі не раз бачили фото та відео з передової, напевно ж там у всіх п’ятизіркові окопи з душем, ванною та біде? Війна не пахне фіалками та люксовим духом, вона пахне потом, кров’ю та смертю!", — додала вона.

Сум від такого ставлення трохи пом’якшила щаслива зустріч з донькою

Варто зауважити, що коментаря "Укрзалізниці" з цього приводу поки що не було.

Серед українців інцидент викликав серйозний резонанс.

"Солдатський піт — береже людську кров", "Сором і ганьба", "Боже мій, яке приниження, ніякої совісті та людяності", "Питання не тільки до "Укрзалізниці", а й до людей, які їхали потягом", "Чому мені так соромно?", "Від нас не може пахнути трояндами, ми місяцями сидимо в бруді та сирих окопах", "Могла б покласти до себе в купе спати, невже в поїзді не знайшлося жодної нормальної людини", "Вибач, солдат, і дякую тобі", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні також спалахнув скандал через зимову форму для ЗСУ.