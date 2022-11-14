Безсмертний оцінив розмови про діалог з путіним: "Тема перемовин ніколи не випадала з поля зору"

Дипломат пояснив "Телеграфу", чому не вщухає тема переговорів з рф, а до них так і не дійшло

Тема проведення можливих перемовин України та росії продовжує обростати інформаційними приводами. Офіційна москва вже заявила, що не буде приймати попередніх умов щодо України, в тому числі й вимоги виведення окупаційних військ з українських територій на кордони 2014 року.

Раніше з приводу дипломатичного врегулювання висловлювалися президент Франції Емманюель Макрон, очільник МЗС Австрії Шелленберг, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель тощо. Окрім того, стало відомо, що рф тим часом про щось таємно домовляється з делегацією зі США в Туреччині.

Про те, чому розмови про перемовини з рф не вщухають вже котрий тиждень поспіль, "Телеграф" запитав у дипломата, політика та учасника Мінського переговорного процесу у 2015-2016 рр. Романа Безсмертного.

"По-перше, тема перемовин ніколи не випадала з поля зору всіх учасників цього процесу. Справа в тому, що між війною і дипломатією різниця невелика. Ця різниця називається зброя. Чому зростає чи спадає акцент? В залежності від того, які імпульси дають ключові учасники протистояння (в даному випадку Україна чи росія). Згадайте початок — в лютому місяці до середини березня — і порівняйте з тим, що відбувається зараз. По-друге, зрозуміло, що нинішня хвиля розмов на цю тему, розмов, розмов (тричі повторив це слово), інспірована росією. Вона нав'язана як черговий наратив і крутиться. Хоча очевидно і прекрасно зрозуміло для більшості учасників, які на цю тему говорять (навіть тих, яким приписують ініціативи), що на даний момент ніяких переговорів не буде. Бо рф використовує цю ініціативу як тактичний крок для отримання паузи, перегрупування військ, нарощування їхньої боєздатності для продовження війни проти України. І це розуміють усі", — пояснює він.

За словами Безсмертного, інша справа, що водночас всі прекрасно розуміють, "що десь там в перспективі може ситуація дійти до якоїсь розмови, але на даний момент, поки що ніхто не розуміє ні її зміст, ні її параметри, ні масштаби".

"Тому що те, що звучить в ефірі, стосується питань, починаючи від ідеї нової системи моделі світу, закінчуючи просто двохсторонніми переговорами. А між цим стоїть ще тема континентальної, глобальної, регіональної безпеки і так далі. Питання настільки складне, що поки що, що озвучується, воно дуже далеке від того, щоб перейти у цей режим. І з моєї точки зору (те, що я зараз читаю, бачу), йдеться, скоріше за все, про вироблення сторонами позицій. Починаючи від того, чи взагалі доречно це (вести перемовини, — Авт.), закінчуючи змістом. Або змістом аргументації про відмову, або змістом аргументації про участь. Тобто, на мою думку, власне відбувається те, що відбувалось в усі періоди війн, протистоянь і так далі. Тобто це — етап такого, якщо хочете, певної інтелектуальної гімнастики на дану тему і не більше. Тому не вдавайтеся до заглиблення у тему, адже ви не побачите там глибокого змісту і т.д.", — зазначає дипломат.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українська сторона, котра вже дев'ятий місяць потужно протистоїть військовій агресії росії може повернутися до переговорного процесу з ворогом виключно при умові дотримання них усіх попередньо висловлених вимог.

Раніше "Телеграф" також писав, як французький лідер Макрон вкотре вирішив висловити свою позицію щодо переговорного процесу України з росією, зазначивши, що дипломатія дійсно здатна допомогти вирішити складнощі між країнами, і припинити активні бойові дії.