Два в одному – ЗСУ затрофеїли рідкісну РЛС окупантів та полегшили життя мирних громадян

Втративши техніку, окупанти не зможуть прицільно бити по українських містах ракетами

Успішний наступ ЗСУ продовжує поповнювати наші сили новими зразками військової техніки окупантів, до рук українських військових потрапляють навіть гелікоптери. Але трапляється і більш рідкісна та цінна техніка.

Так, на аеродромі звільненої Чорнобаївки під Херсоном українські бійці змогли захопити кинуту окупантами найсучаснішу РЛС Росії — 48Я6-К1 "Підліт".

"Підліт" — виявляє ворожі ракети, коригує свої

РЛС 48Я6-К1 "Підліт" є найсучаснішою станцією в ЗС Росії, оскільки хоча її розробка і почалася ще в 2000-х роках, остаточно прийнята на озброєння в країні-агресорі вона була лише у 2015 році.

Сам комплекс РЛС базується на основі автомобілів КАМАЗ і, якщо вірити відкритим даним, здатний виявляти до 200 цілей, які може знаходити на відстані до 200 км та на висоті до 10 км, а їхня швидкість може досягати 4400 км/год. На розгортання або згортання комплексу потрібно близько 20 хвилин.

Точна кількість РЛС "Підліт", що є на озброєнні ЗС Росії, невідома, але як мінімум одна з них вже була знищена ЗСУ ще в липні в тій же Херсонській області точним ударом РСЗВ HIMARS.

Захопленням "Підльоту" ЗСУ ще більше покращили ситуацію для мирних жителів українських міст, адже крім виявлення цілей РЛС, що стоїть на озброєнні ворога, допомагає точніше наводити зенітні ракети С-400 та С-300, останніми окупанти часто обстрілюють українські міста.