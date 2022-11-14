"Стуліть пельку і йдіть пішки": в "Укразалізниці" різко відреагували на скандал із військовим у тамбурі

У компанії пообіцяли провести працівникам тренінги щодо надання психологічної допомоги, а також розширити зони для військовослужбовців на вокзалах.

В Україні спалахнув скандал через те, що в одному з поїздів "Укрзалізниці" військовослужбовця, який повертався додому з фронту, виставили у тамбур через "неприємний запах". Керівник пасажирських перевезень компанії Олександр Перцовський після цього зазначив, що український захисник пішов із вагона після конфлікту з іншими пасажирами, проте потім вирішив детальніше прокоментувати інцидент. Зокрема, він порекомендував тим неадекватним пасажирам, яким не подобається подорожувати з військовослужбовцями, "стулити пельку і йти пішки"

Як йдеться у його посту у Фейсбуку, йому дуже шкода, що хтось вирішив звинуватити співробітників "Укрзалізниці" у події та вдячний родичам військовослужбовця, які цю інформацію спростували.

"В голові не вкладалося, щоб наша колега могла слово неввічливе вказати військовослужбовцю. Колега, яка по 20 годин евакуювала маршрутом Харків-Львів людей на піку евакуації, в переповненому потязі наводила лад — нікому й нічого не воняло тоді", — сказав він.

Водночас він зазначив, що після перегляду відеозаписів з камер у поїзді стало зрозуміло, що суперечка між пасажирами сталася до того, як стюард прийшла перевіряти квитки. До того ж співробітники компанії намагалися заспокоїти його і навіть пропонували інші місця.

За його словами, незабаром "УЗ" проведе для співробітників курси надання психологічної допомоги, а також продовжить роботи з розширення спеціальних зон для військовослужбовців на вокзалах, де ті зможуть прийняти душ, випрати речі та відпочити.

Щодо неадекватних пасажирів, то таким він порадив ходити пішки, якщо їм не подобається їздити з військовослужбовцями, які їх захищають.

Як повідомлялося раніше, скандал стався у поїзді Дніпро-Київ №731 ("Інтерсіті") 11 листопада з військовослужбовцем Віктором Якименком. Спочатку повідомлялося, що його нібито попросила вийти з вагона співробітниця "Укрзалізниці", проте у самій компанії цю інформацію оперативно спростували.