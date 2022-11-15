"ЗСУ не приймуть компромісних рішень": Залужний озвучив умову для переговорів з росією

Українські військові боротимуться до повного звільнення території нашої країни

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів чергову телефонну розмову з головою об’єднаного комітету штабів Марком Міллі та висловив подяку американському народу за підтримку та високу оцінку дій української армії. Крім того, він повторив слова президента Володимира Зеленського про те, за яких умов можуть розпочатися переговори з росією.

Як повідомив Залужний у своєму телеграм-каналі, він запевнив свого американського колегу в тому, що українська армія продовжуватиме боротьбу доти, доки залишатимуться сили.

"Наша мета — звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна — росія має залишити всі захоплені території", — повідомив він.

Головнокомандувач додав, що ситуація на фронті "стабільна та контрольована".

При цьому Залужний зазначив, що окупанти продовжують тиснути на напрямках Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорськ та Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар’їнка-Павлівка, але успіху не має. Водночас ЗСУ тиснуть противника на Харківському напрямі, хоч і зустрічають там сильний опір.

Щодо Херсонського напряму, то там ЗСУ "проводять стабілізаційні роботи та зміцнюють рубежі оборони".

Нагадаємо, напередодні в мережі з’явилася інформація про те, що українські військові нібито вже увійшли до Олешки, що на лівому березі Дніпра неподалік Херсона, проте поки що підтвердження цьому немає.