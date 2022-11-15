Українськи копи отримають зброю злочинців зі США

В Україні знайшли креативний підхід до розв'язання проблеми нестачі зброї у поліцейських

Україна веде переговори зі США про те, щоб забрати зброю, яка колись належала злочинцям і вирушає на знищення, а потім передати її до рук українських силових структур.

Про це повідомив народний депутат Мар’ян Заблоцький у своєму Фейсбуку. За його словами, він зараз перебуває у Майамі та побував у місцевому поліцейському відділенні, щоб забрати там зброю для Національної поліції та сил самооборони Ірпеня.

Він зазначив, що у нього ще півроку тому виникла ідея про те, щоб попросити в США конфісковану зброю, яка підлягає знищенню, і озброїти нею "поліцію та громадян".

"Нарешті, через півроку неймовірно складних юридичних процедур, починаю втілювати план в життя. Скоро за цим прикладом підуть і інші міста", — зазначив він.

При цьому в коментарях до запису у багатьох виникло питання, що він має на увазі під словом "громадяни". На це Заблоцький зазначив, що йдеться про добровільні територіальні формування.

Як повідомлялося раніше, у США ведуть роботи з підготовки нового пакету військової допомоги для українських військовослужбовців, а Білий дім проводить консультації з Конгресом щодо додаткових ресурсів на наступний рік.