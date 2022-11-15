росія посилила тиск на Донбасі: актуальні карти боїв в Україні

Ворог посилює обстріл на сході

Росіяни посилили свою риторику про захоплення Донецької області разом із активізацією боїв. Зупиняти бої у холодний сезон вони не планують, навпаки, вперше за кілька тижнів на офіційному рівні заявили про захоплення двох населених пунктів у Донецькій області – Майорська та Павлівки.

Як наголошується у звіті Інституту вивчення війни, це території біля Бахмута та на південний захід від Донецька. Окупанти також намагаються поновити позиції на північному сході Харківської області.

Контрнаступальні дії ЗСУ продовжуються як на сході, так і на півдні України. Є дані про бій по лінії Кремінна — Сватове та під Білогорівкою.

Карта воєнних дій Україна

Схід України

На лінії Сватове-Кремінна триває контрнаступ. Після відокремлення Макіївки, зіткнення продовжуються в районі Новоселівського, Володимирівки, Стельмахівки на північний захід від Сватового у бік великої траси. У районі Кремінної вдалося зупинити наступ росіян у районі Торського. Продовжуються удари по російській логістиці. На північний захід від Лисичанська точаться бої в районі Білогорівки. Напередодні ворог атакував у районі Тернової. Експерти вважають, що це була безуспішна спроба поновити позиції.

Карта контрнаступу України на північному сході

Донецька область

З 13 листопада ворог активізував наступальні дії у районі Бахмута. Вони заявляють про захоплення Майорська, але у ЗСУ це спростовують. На цій точці фронту значно посилилися обстріли, бої точаться у районі Соледара. Також ворог атакує сильніше у районі Авдіївки. Красногорівка, Водяне, Первомайське під ударом, як і південний захід від обласного центру — Мар’їнка та Новомихайлівка. Є підтверджені геолокацією дані, що росіяни просунулися до околиць Опитного на Донеччині. Також ворог звітував про успіхи на південний захід від Донецька, нібито він захопив Павлівку.

Карта бойових дій у Донецькій області

Південь України

Росіяни продовжують оборону на лівому березі Херсонської області. Вони створили оборонні рубежі в районі Горностаївки, Любимівки, Петропавлівки, Лук’янівки — у радіусах 30 км від Берислава. Українські військові не повідомляють про подальше просування, але є дані про порушення логістики окупантів — завдано удару по дислокації ворожих підрозділів, місцях скупчення техніки та озброєння, складу з боєприпасами в Олешках.

Карта контрнаступу у Херсонській області

Нагадаємо, саме в Олешках, за деякими даними, продовжилася деокупація півдня України. Зазначимо, що Олешки знаходяться на лівому, східному березі Дніпра. Раніше "Телеграф" повідомляв, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що битися українці будуть до повного звільнення країни. Умова для переговорів одна — росія має піти із захоплених територій.