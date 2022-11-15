Загиблих мільйони: Зеленський шокував правдою, скільки живих істот росія занапастила в Україні

Спалювали ліси, зривали споруди, затоплювали шахти... Зеленський розповів, яку шкоду довкіллю нанесла агресія росії.

Близько 6 млн свійських тварин, щонайменше 50 тисяч дельфінів загинули у Чорному морі в результаті російської агресії в Україні.

Такі дані оприлюднив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до учасників саміту G20 на Балі.

"Просто уявіть це: унаслідок російської агресії загинули 6 мільйонів свійських тварин. 6 мільйонів! Це офіційні дані. Знищено щонайменше 50 тисяч дельфінів у Чорному морі. Тисячі гектарів ґрунту забруднено шкідливими речовинами. Більшість із них – це родючі ґрунти. Були родючі ґрунти", — наголосив глава держави.

За словами Зеленського, обсяг забруднення атмосфери від російської агресії наразі неможливо точно встановити. Президент розповів присутнім на саміті, що росіяни, зайшовши на українські землі, спалювали нафтобази, хімічні підприємства, зривали споруди, наносячи неоціненну шкоду навколишньому середовищу. Згадав Зеленський і про ліси, які були зруйновані пожежами і про сотні гектарів землі, на яких досі розкладені снаряди та міни.

Окрему увагу президент звернув на десятки затоплених вугільних шахт, найважливішою серед яких вважається шахта "Юнком". Наразі вона знаходиться на окупованій росією території. Затоплення відбулося саме через дії агресора, підкреслив президент. Поряд з цим Зеленський нагадав, що у 1979 році у цій шахті стався підземний ядерний вибух.

"Хоча всім у москві відомо, яка це загроза не тільки для річок на Донеччині, а й для Азовського моря, а отже, для Чорноморського басейну. Лише деокупація нашої території може створити умови, щоб зняти цю загрозу", — наголосив президент.

Оцінити збитки, завдані навколишньому середовищу від війни в Україні може допомогти спеціальна платформа. Про необхідність її створення Зеленський розповів під час виступу на кліматичному саміті в Єгипті. Президент підкреслив, що світ має знайти спільні відповіді на екологічні загрози, створені росією, інакше людство ще довго не зможе повернутися до нормального життя.

Зеленський подякував усім країнам, які, допомагаючи, також беруть участь у розмінуванні територій та зазначив, що Україна потребує ще більшої кількості спецтехніки та фахівців для цього.

"Це все не просто українська проблема. Це виклик для усього світу", — наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині внаслідок контакту з мінами вибухнув у автомобіль залізничників. Без постраждалих не обійшлося.

Також ми писали про те, що під Чугуєвим на Харківщині на міні підірвалася група дорожників, яка ремонтувала покриття на деокупованих територіях. Внаслідок вибуху двоє людей загинуло.