Засуджений у росії студент із Замбії загинув на війні: з’явилася реакція України та росії

Загиблому африканцю було 23 роки

Не маючи успіхів на полі бою, путін, мабуть, вирішив використати будь-які людські ресурси у своїй загарбницькій війні. Так, наприклад, кремлівський диктатор узаконив мобілізацію російських зеків.

Як стало відомо, 22 вересня на війні в Україні загинув громадянин Замбії, який відбував тюремний термін у росії. Обставини того, як колишній студент московського ВНЗ поповнив лави окупаційних військ, залишаються невідомими. Проте уряд Замбії має намір це з’ясувати і вже звернувся до влади Росії з проханням терміново надати їм необхідну інформацію.

На загибель африканця вже встигли відреагувати в українському МЗС. Спікер міністерства Олег Ніколенко звернувся до громадян Африки та закликав їх не вмирати через амбіції путіна.

"Путін відправляє ув’язнених у росії африканських громадян на війну в Україні. Убито колишнього замбійського студента. Ми закликаємо Африканський союз і всі африканські держави вимагати, щоб Росія припинила тиск на їхніх громадян. Африканці не повинні вмирати за хворі імперські амбіції Путіна" — написав Ніколенко на своїй сторінці у Twitter.

Російські ЗМІ, посилаючись на заяви російського МЗС, повідомляють, що у москві уточнюють обставини ситуації із загибеллю студента із Замбії.

"Зараз з’ясовуємо це питання. Були контакти в Лусаку біля нашого посольства, з’ясовуємо, звичайно, всі обставини", — передає видання слова заступника міністра закордонних справ Росії Михайла Богданова.

Як зазначає видання РБК, смерть 23-річного Лемехані Ньіренди стала першим відомим випадком загибелі іноземного громадянина, завербованого в росії для участі у бойових діях проти України.

Нагадаємо, рані ми розповідали про те, як путін завершив мобілізацію, але продовжує набирати солдатів.