Волонтер та керівник військового напрямку Фонду Сергія Притули переконаний що ніяких переговорів з росіянами просто бути не може

Зараз важливо уважно слідкувати за двома наративами і тими хто їх поширює і поширюватиме.

Бо це російські наративи. І ті хто це носить — або корисні ідіоти або завуальована рсн.

1) "Договорняк. Наші дали їм відступити, можна було взяти в полон 20000 окупантів\вбити їх, де трофеї і.т.д."

В ніч остаточної втечі росіян і по правому і по лівому берегу Дніпра майже беззупинно працювала наша артилерія і РСЗО. Повірте накришили їх достатньо і техніки і живої сили. І до цього теж працювали, і цілевказання було і результати теж.

Всім хто торочить про "не догнали і не добили" пропоную їхати і доганяти самим по замінованій території власними ніжками.

Тільки в одній з механізованих бригад на Південному напрямку, втрати за пару днів "наступу" — більше десятка солдат та офіцерів через підриви на мінах, фугасах, СВП.

+ окупанти теж накривали наші позиції РСЗО і артою, вони не де*іли, воювати навчились. І с#обуватись на запасні рубежі теж.

Цей наратив спрямований виключно на розкол суспільства, яке зараз знаходиться в стані єдності і на поступову культивацію недовіри до військового та політичного керівництва.

2) Треба сідати і домовлятись з росіянами, вони на це готові і самі пропонують.

Не треба. Треба звільняти території. Ніяких переговорів з росіянами бути не може, якщо це не про полонених, капітуляцію у війні і репарації. Крапка.

Ми уже заплатили надто велику ціну за Мінськ і "формати".

Вони на це готові зараз бо "получили п#зди" і ймовірно отримають ще більшої. Росіянам треба оперативна пауза як мінімум для перегрупування, або замороження конфлікту на якийсь час (мова може йти про роки) для вирішення власних проблем з армією, економікою, ВПК, міжнародкою і.т.д.

І вони, допускаю, можуть щось запропонувати замість, скажімо деокупацію окремих територій.

Але це очевидна і страшна пастка, бо росіяни повернуться.

Нападуть ще раз, але будуть готовими і зроблять роботу над помилками.

А чи будемо готові до цього ми — дуже не факт.

Джерело: Фейсбук-сторінка Романа Сініцина (Балана)