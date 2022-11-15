Незламна жінка: відома активістка після переслідувань росіян знову у Херсоні з прапором України

За свою українську позицію жінку викрадали двічі

Поки що Збройні сил України боролися з російськими загарбниками на полі бою в окупованих українських містах місцеві жителі виявляли свій героїзм та любов до нашої країни за своєю. Незважаючи на загрози для життя, викрадення та тортури багато українців продовжували виявляти свій патріотизм та непокірність.

Однією з таких героїнь є 57-річна вчителька з Херсона Олена Наумова. Жінка набула величезної популярності серед молоді завдяки створенню дотепних відео, на яких вона висміює окупантів та підтримує захисників України. За таку позицію, як пишуть місцеві ЗМІ, жінку двічі викрадали загарбники.

Одночасно з викраденням на її акаунті в TikTok з’явилося відео, на якому Олена з синцями під очима російською вибачається за образу російських військових.

За словами її сина Миколи Наумова, представники окупаційної влади здійснювали значний тиск на жінку. Після останнього викрадення місцезнаходження Олени Наумової було невідоме.

Видання Кавун City, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що під час зникнення жінки з її мобільного телефону почали надходити дзвінки різним людям (зокрема, на підконтрольній території України та на Вайбер на Херсонщині). У матеріалі вказується, що метою цих дзвінків було "виманювання" людей, які, як правило, могли завершитися полоном.

14 листопада син Олени Наумової опублікував відео, на якому знято його матір у центрі звільненого Херсона з прапором України. При цьому чоловік наголосив, що мати досі так і не вийшла на зв’язок із ним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як рух "Жовта стрічка" наближав визволення Херсона.

Також ми повідомляли, що до жителів звільненого Херсона приїхав відомий телеведучий Дмитро Комаров.