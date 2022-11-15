Більше, ніж 10 жовтня: стало відомо, скільки ракет запустила росія по Україні у вівторок

росія здійснила наймасовішу ракетну атаку по Україні з 24 лютого

Сьогодні, 15 листопада, російські окупанти атакували ракетами українські міста. Загалом у нашій країні було випущено близько 100 ракет.

Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, це наймасовіша ракетна атака по Україні з 24 лютого.

"По всій території України уже випущено 80 ракет і летить ще приблизно 20. Тобто вже близько 100 ракет випущено по території України. Окупанти перевершили 10 жовтня, коли було 84 ракети. Тож уже маємо сотню. Це масований ракетний удар. Об’єкти критичної інфраструктури – це перша ціль. Але, на жаль, ракети попадають і по житлових будинках.", — розповів Ігнат.

Зазначимо, що під час масштабного обстрілу України, який здійснила 10 жовтня, було випущено 84 крилаті ракети.

Масований обстріл Україною також прокоментував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що 20 ракет ще летить, у зв'язку з цим не виключені нові "прильоти". Тому глава держави просить усіх залишатись у безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.

"Знаю, що удари відключили нашу енергетику у багатьох містах. Ми працюємо. Все відновимо. Все переживемо", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше повідомляв про те, що у дні, коли проводитиметься саміт G20, 15 та 16 листопада, росія може здійснити масовані ракетні удари по мирних містах України.