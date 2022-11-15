Гончаренко передав ЗСУ САУ Гвоздика, придбану за донати українців

Нова техніка прийшла у війська завдяки допомозі понад 10 тисяч жертводавців

У вівторок, 15 листопада, Перша окрема бригада спеціального призначення імені Івана Богуна отримала 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", у повному розумінні цього слова народну, оскільки кошти на її купівлю – 10 мільйонів гривень, збирали пересічні українці.

Так виглядає нова Гвоздика у лавах бригади

Нову техніку спецназівцям передав ініціатор збору – народний депутат України Олексій Гончаренко, котрий оголосив збір коштів на техніку у жовтні. З того часу понад 11 тисяч уркаїнців скинулися на купівлю САУ, яка посилила вогневу міць військової частини.

Нардеп Олексій Гончаренко та боєць бригади Тарас Березовець

У лавах бригади, яка успішно працювала в Харківській, Київській, Херсонській областях служить журналіст і блогер Тарас Березовець, який повідомив про передачу військової техніки спецназівцям бригади.

САУ Гвоздика, незважаючи на свій поважний вік, була прийнята на озброєння в 1971 році, при вмілому використанні залишається серйозною зброєю. Це досягається шляхом використання 122-мм гармати стріляючої снарядом від 14 до 22 кг на відстань до 15-17 км.

Скоро порожнє відділення поповниться боєприпасами та почне воювати

САУ має слабке бронювання, властиве для більшості машин даного типу, зате хорошу швидкість, яка стане в нагоді для оперативної зміни позиції у разі відкриття вогню у відповідь.

"Призначення САУ "Гвоздика" – це відправляти окупантів у чорні пакети. Погодьтеся, зараз це спільна мрія всіх українців", — наголосили організатори збору.

Бійці бригади вивчають нову техніку

Тим часом у лавах ЗСУ борються радянські гармати, передані партнерами разом із сучасними снарядами до них.