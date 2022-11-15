Рус

Гончаренко передав ЗСУ САУ Гвоздика, придбану за донати українців

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Нова техніка захищатиме Україну Новина оновлена 15 листопада 2022, 18:34
Нова техніка захищатиме Україну. Фото Facebook Тараса Березовца

Нова техніка прийшла у війська завдяки допомозі понад 10 тисяч жертводавців

У вівторок, 15 листопада, Перша окрема бригада спеціального призначення імені Івана Богуна отримала 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", у повному розумінні цього слова народну, оскільки кошти на її купівлю – 10 мільйонів гривень, збирали пересічні українці.

Так виглядає нова Гвоздика у лавах бригади

Нову техніку спецназівцям передав ініціатор збору – народний депутат України Олексій Гончаренко, котрий оголосив збір коштів на техніку у жовтні. З того часу понад 11 тисяч уркаїнців скинулися на купівлю САУ, яка посилила вогневу міць військової частини.

Нардеп Олексій Гончаренко та боєць бригади Тарас Березовець

У лавах бригади, яка успішно працювала в Харківській, Київській, Херсонській областях служить журналіст і блогер Тарас Березовець, який повідомив про передачу військової техніки спецназівцям бригади.

САУ Гвоздика, незважаючи на свій поважний вік, була прийнята на озброєння в 1971 році, при вмілому використанні залишається серйозною зброєю. Це досягається шляхом використання 122-мм гармати стріляючої снарядом від 14 до 22 кг на відстань до 15-17 км.

Скоро порожнє відділення поповниться боєприпасами та почне воювати

САУ має слабке бронювання, властиве для більшості машин даного типу, зате хорошу швидкість, яка стане в нагоді для оперативної зміни позиції у разі відкриття вогню у відповідь.

"Призначення САУ "Гвоздика" – це відправляти окупантів у чорні пакети. Погодьтеся, зараз це спільна мрія всіх українців", — наголосили організатори збору.

Бійці бригади вивчають нову техніку

Тим часом у лавах ЗСУ борються радянські гармати, передані партнерами разом із сучасними снарядами до них.

Теги:
#Зброя #Тарас Березовець #Олексій Гончаренко #Війна з РФ #Допомога ВСУ