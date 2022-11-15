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Ракетні удари по Україні під час G20: політолог пояснив, чому казиться путін

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Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський
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путін весь час підвищує ставки, але його вже не слухають Новина оновлена 15 листопада 2022, 20:45
путін весь час підвищує ставки, але його вже не слухають. Фото file.liga.net

Володимир Фесенко розказав "Телеграфу", що "помста" від рф сталася сьогодні з трьох причин

Новим масованим ракетним ударом по Україні під час проведення саміту "Великої двадцятки" (G20) та розмов про необхідність перемовин Києва і москви росія намагається тиснути на Захід та українську сторону, а також мститься за втрату окупантами Херсону. Але ракетні ресурси рф потроху вичерпуються, і вона вже не здатна часто потужно обстрілювати територію України, а чекає окремих дат і приводів.

Таку думку в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" висловив політолог Володимир Фесенко.

"Безумовно, ракетні удари це є відповідь, але відповідь одночасно і за Херсон, і за жорстку принципову промову Зеленського, і це спосіб тиснути на учасників саміту G20. Це традиційна російська тактика силового тиску на переговорний майданчик. Так бувало і раніше, коли велися перемовини в Мінському мирному процесі, перед зустрічами у Нормандському форматі. Тоді росія застосовувала удари або загострення. Зараз це дуже схожа тактика, і таким чином рф нагадує Заходу (в першу чергу) і нам, що у разі, якщо не буде "мирних переговорів", то ми будемо руйнувати енергетичну систему України, продовжуватимемо ракетні обстріли", — зазначає експерт.

За оцінками експерта, на разі ризики для України дуже великі, "і ми знаходимося вже біля критичної межі функціонування енергетичної системи й треба це брати до уваги".

"Але одночасно треба розуміти, що зараз у росіян ракетні можливості такі, що вони можуть такі масовані удари по різних об'єктах в Україні, як сьогодні, робити максимум один-два рази на місяць. Максимум. Робити такі удари навіть кожен тиждень вони не можуть. Тому вони чекали і не зробили удар одразу після здачі Херсону, хоча за логікою ніби й треба було. Думаю, вони чекали як раз саміту. І зробили це під час зустрічі в Індонезії. І безумовно, що це відповідь на принципову промову Зеленського на G20", — резюмує Володимир Фесенко.

Нагадаємо, як повідомлялось, на фоні багатотижневих чуток та інформаційних вкидань про необхідність проведення переговорів України та рф щодо миру, на саміті в Індонезії президент Володимир Зеленський відкинув шантаж кремля та оголосив перед учасниками саміту 10 пунктів, за якими Україна може укласти мир з рф.

Він також висловився проти переговорів із росією у Мінському форматі. За його словами, росія порушить "Мінськ-3" одразу ж після підписання, і це лише дасть їй можливість наростити сили, щоб продовжити терор проти України.

"Телеграф" також повідомляв, що в росії вже відреагували на слова Зеленського про переговори — на їхню думку Україна нібито не бажає їх вести. Зазначимо, що напередодні саміту в Індонезії в Туреччині зустрілися представники США та росії. Тема переговорів залишилася нерозкритою.

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#G20 #Війна #Володимир Фесенко #Ракетний удар