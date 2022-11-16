росія спробує захопити всю Донецьку область: актуальні карти боїв в Україні

Ворог посилює позиції на сході

Російські війська зосередили свої зусилля у тому, щоб захопити всю Донецьку область. Також росія влаштувала новий масований ракетний обстріл по всій Україні. Традиційно росіяни цілять енергетичними об’єктами, в містах масово зникає світло.

Як наголошується у звіті Інституту вивчення війни, також росія продовжує мобілізувати та посилювати свої війська на окупованих територіях України не лише на східному, а й на південному напрямку.

Карта воєнних дій Україна

Контрнаступальні дії ЗСУ продовжують на сході України.

Схід України

Тут російські війська завдавали планових авіаційних, ракетних та артилерійських ударів уздовж лінії зіткнення на сході Харківської та заході Луганської областей.

Карта контрнаступу України на північному сході

Донецька область

Російські війська продовжують наступальні дії у районі Бахмута, а також у районі Авдіївка-Донецьк 15 листопада. Бойовики знову заявили про те, що російські війська захопили Досвідчене та планують наступ на Авдіївку. Також росіяни стверджують, що їхні сили знаходяться на північній околиці Досвідченого, що вказує на те, що наразі російські сили не контролюють усе селище.

Також російські війська продовжили наступальні операції на заході Донецької області. Голова Донецької обласної адміністрації Павло Кириленко повідомив, що російські війська обстріляли Павлівку та Пречистівку (12 км на захід від Вугледару). Російські сили продовжували обстріл вздовж лінії зіткнення у західній частині Донецької області та східній частині Запорізької області.

Карта бойових дій у Донецькій області

Південь України

Російські війська продовжували займати оборонні позиції на схід від Дніпра та відходити від узбережжя лівого (східного) берега. На супутникових знімках із геолокацією видно, що російські війська встановлюють оборонні рубежі на південь від Червонопрапорного каналу в районі Бехтер, приблизно 50 км на південний захід від Херсона.

Також окупанти продовжували планові артилерійські та авіаудари у Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській областях та на правому березі Херсонської області.

Карта контрнаступу у Херсонській області

Як повідомляв "Телеграф", 11 листопада, до Херсона, який перебував під окупацією російських загарбників з березня 2022 року, зайшли наші українські військові.