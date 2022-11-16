Як страчений на камеру "вагнерівець" потрапив до росії: Подоляк розставив крапки над "і"

Вбивство "вагнерівця" могли використовувати з пропагандистською метою

Полонений "вагнерівець" Євген Нужин, якого жорстоко стратили на камеру після переходу на бік ЗСУ, був відправлений Україною до росії за власним бажанням.

В ефірі російського телеканалу "Дощ" ситуацію із вбивством росіянина прокоментував радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, Нужин був відправлений до росії в процесі обміну полоненими. А це означає, що відповідно до всіх юридичних правил, їм було добровільно підписано згоду на обмін.

"У нас дуже простий підхід. Полонений військовослужбовець може підписати добровільну відмову від обмінної процедури. І ось це буде у нас зафіксовано", — розповів Михайло Подоляк.

При цьому радник голови ОП додав, що обмін полоненими, учасником якого був Нужин, відбувався "пакет на пакет". Під час нього Україна отримала 47 своїх громадян, а росія "якесь число" своїх.

Михайло Подоляк вважає, що засновник "ЧВК Вагнер" євгеній пригожин, який раніше висловив думку, що до страти військового можуть бути причетні американські спецслужби, міг використати Нужина у своїх пропагандистських цілях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в регіонах Росії, що межують з Україною, з’являться бази "ЧВК Вагнер".

Також ми повідомляли про те, що у Великій Британії подали до суду на найманців з "ЧВК Вагнер". У зв’язку з цим "вагнерівці" можуть конфіскувати активи, пов’язані з Великобританією.