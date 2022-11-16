Швидко не буде: експерт розповів, що потрібно для звільнення Херсонщини та оцінив терміни

Українським військовим доведеться взяти лінії постачання ворога під вогневий контроль одразу на двох напрямках

Українські військові зачищають Херсон та правобережну частину області від російських окупантів, а також тримають під вогневим контролем частину лівого берега Дніпра. Там окупанти підготували лінії оборони — окопи, доти, але все одно відходять від річки в глиб території.

Як розповів "Новинам Приазов’я" голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан, для подальшого звільнення лівого берега, включаючи частини Херсонської та Запорізької області, українським військовим потрібне озброєння. Росіяни на цьому напрямі накопичують сили тими угрупованнями, які вивели з правого берега.

Для ЗСУ важливо взяти під контроль логістику ворога, зокрема, з півдня — Армянськ, Перекоп. Якщо українські війська зможуть взяти під контроль цю лінію постачання, а також зі східного боку — Волноваха, Маріуполь, це призведе до виснаження військ ворога на півдні та дозволить відсунути їх. На такі операції відбуваються не швидко, зазначив Кузан.

Російські військові рухаються з боку селища під Маріуполем

Експерт також зазначив, що росії після відступу з Херсона важлива будь-яка перемога і вони можуть спробувати перекинути штурмові частини до Донецької області, в тому числі й використати на Новопавлівському напрямку від Волновахи до Маріуполя. Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Донецькій області продовжуються атаки росіян на українські позиції та населені пункти. Саме небезпеку відведення військ росії на інші напрями називають експерти головною проблемою російського відступу на Херсонщині. Зокрема, не зрозуміло точної чисельності виведених окупантів.