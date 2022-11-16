П’ять міст України отримають гроші на післявоєнне відновлення: хто потрапив до списку

Серед міст, що отримали, — три обласні центри

На відновлення критичної інфраструктури постраждалої від атак росі та спрямують понад 1,66 млрд грн бюджетної субвенції. Кабмін затвердив порядок видачі субвенції місцевим бюджетам у рамках спільного із Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) проекту.

Про це повідомляє сайт Мінрозвитку громад та територій України. В.о.міністра Василь Лозінський зазначив, що рішення дасть змогу відновити та модернізувати постраждалі об’єкти водопостачання, водовідведення, теплопостачання та поводження з відходами.

Найбільше із понад 1,66 млрд грн отримає Харків — 1,14 млрд грн. Крім нього, субвенція розподілиться ще в чотири міста — Миколаїв (311 млн грн), Бровари (91,8 млн грн), Кременчук (59,8 млн грн), Житомир (58,8 млн грн).

Раніше "Телеграф" розповідав, що після останньої ракетної атаки росії без світла опинилися мільйони українців. Ракети невипадково вдарили під час саміту "Великої двадцятки" в Індонезії, вважають експерти. Атака 15 листопада стала наймасовішою з початку вторгнення — по Україні запустили близько сотні ракет.