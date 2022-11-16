Вибух ракети у Польщі: чи закриватиме НАТО небо над Україною і що буде далі

Експерт Олег Старіков спрогнозував "Телеграфу", чи вступатиме Альянс у війну та чи дасть Києву нове ППО

Небо над Україною після вибуху ракети в Польщі НАТО закривати не буде, хоча все ж таки може йти мова про передачу українській стороні систем ППО сучасного західного зразка.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив військовий експерт Олег Старіков, прогнозуючи можливий розвиток подій після вчорашнього масованого ракетного удару по Україні з боку росії та падіння ракети у польському населеному пункті Пшеводів, що неподалік українського кордону.

"Тому що це вже другий випадок. Перший — коли ударний розвідувальний дрон (радянського виробництва, ймовірно — російський, — Авт.) залетів у Загреб (Хорватія) і його ніхто не бачив з військових. Зараз вже другий інцидент. Поляки ж заявили, що впала ракета радянського виробництва. Але вона є на озброєнні чи не у всіх. Коли буде засідання у НАТО, буде прийняте рішення про посилення ППО саме східного флангу Альянсу. У поточній геополітичній ситуації закриття неба Альянсом над Україною не буде. Що буде завтра незрозуміло. Але те, що є на сьогодні, такий розвиток подій (закриття українського неба, — Авт.) малоймовірний", — каже експерт.

Також він виключає, що НАТО після вибухів на території Польщі застосує п'яту статтю договору Альянсу про колективну безпеку і вступить у війну проти росії.

"По-перше, чекаємо офіційної заяви польської сторони (щодо результатів розслідування, — Авт.). Думаю, поляки мають також залучити спеціалістів НАТО, а вже після цього оголосити офіційне рішення. По-друге, після цього вже буде зрозуміло, в яку сторону піде розвиток подій. На мою суб'єктивну думку, все це (інцидент у Польщі, — Авт.) буде спущено на гальма. З урахуванням того, що саме офіційно повідомить польська сторона (щодо підсумків розслідування), ймовірно буде вироблятися системне постачання в Україну ще більшої кількості засобів ППО тактичної і оперативної ланки… І тут найголовніше, що Україна повинна працювати не стільки в інформаційному плані назовні (у публічному просторі, — Авт.), а скільки на рівні своїх представників у НАТО. Для того, щоб щось отримати, треба працювати напряму з тими, хто буде постачати", — зазначає експерт.

Нагадаємо, напередодні росія влаштувала новий масований ракетний обстріл по всій Україні, у той час як лідери країн G20 на Балі виступають із заявами про засудження вторгнення рф. 15 листопада атаки були націлені на Київ, Київську область, Львів, Полтаву, Миколаїв, Дніпро, Житомир, Харків, Чернігів, Одесу, Рівне.

Також повідомлялось, що за оперативними даними під час обстрілу України сталися вибухи на території Польщі, що спричинило загибель двох людей. Після цього прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

16 листопада під час виступу після засідання Ради нацбезпеки президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що доказів того, що це була ракета, випущена росією, немає. При цьому додав, що є багато вказівок, що це могла бути ракета ППО, яка впала на території Польщі. За його словами, ракета могла належати українській протиповітряній обороні.