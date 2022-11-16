Зеленський зібрав Ставку через падіння ракети у Польщі: озвучено підсумки

Україна виступає за спільне вивчення інциденту на території Польщі

Сьогодні, 16 листопада, під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ставки, під час якого обговорювалися вчорашні "прильоти" по території Польщі.

За підсумками засідання секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна виступає за спільне з партнерами подальше максимально детальне вивчення інциденту з падінням ракет у Польщі. Окрім того, Україна готова надати партнерам докази російського сліду.

"Очікуємо також від партнерів інформацію, на підставі якої було зроблено остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО", — сказав Данілов.

Також Україна просить негайно надати доступ до місця вибуху представникам українського Міністерства оборони та Державної прикордонної служби.

Олексій Данілов наголосив, що Україна відкрита для всебічного вивчення ситуації та узгодження висновків на основі всіх наявних даних.

"Лише росія та її ракетний терор винні у тому, що трапилося. У зв’язку з цим нагадуємо, що убезпечити регіон Центральної Європи від російських ракет можна лише шляхом розвитку дієвого повітряного щита над територією України", — зазначив секретар РНБО.

Пресслужба Офісу президента підбила підсумки засідання. На ньому обговорили:

інформацію про характер пошкоджень, завданих нещодавніми російськими ракетними ударами, та обговорили хід ліквідації наслідків цих терористичних атак.

посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури та підвищення ефективності роботи ППО України.

прогнози розвитку оперативної обстановки на фронті з урахуванням змін у південному напрямку.

темпи та обсяги ремонту техніки та озброєння, а також забезпечення військ усім необхідним для проходження зимового періоду.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив лідерам НАТО і "Великої сімки", що ракети, що впали на території Польщі, є результатом роботи української протиповітряної оборони.