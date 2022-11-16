Григорій Козловський вкотре відгукнувся на запит військових: "Будемо працювати для фронту, скільки необхідно"

Григорій Козловський — меценат ремонту авто для 45-ї та 47-ї бригад ЗСУ

Григорій Козловський, — львівський бізнесмен, почесний президент ФК "Рух", який нещодавно прийняв учать у благодійному вечорі-аукціоні на підтримку військових, ще з 2014 року допомагає Збройним силам України і від початку широкомасштабного вторгнення російських військ лише збільшив масштаби матеріальної допомоги нашим військовим.

Григорій Козловський за власний кошт вже відправив на потреби ЗСУ 250 артилерійських планшетів, 2 мультифункціональні навчальні комплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, близько 2 000 саперних лопаток, сотні болгарок, ноутбуків та планшетів, мінівен. Також з його допомогою було капітально відремонтовано 15 автомобілів для потреб військових. Григорій Козловський добре розуміє потребу українських військових на передовій у автомобілях і допомагає з їх оперативним ремонтом.

Частина машин, що були відремонтовані за сприяння бізнесмена, потім оснащується кулеметом, і на такому авто бійці виконують бойові завдання на фронті. Також на позашляховиках особовий склад ЗСУ може швидко і легко доїхати до місця призначення по бездоріжжю, по полях та іншій місцевості. Але через важкі умови експлуатації у таких машин дуже великий знос і вони потребують регулярного ремонту або навіть повноцінної заміни.

Авто для фронту, відремонтоване за допомогою Григорія Козловського

"Автомобілі — одна з основних потреб нашого війська на фронті. В умовах бойових дій вони часто виходять з ладу і потребують швидкого ремонту. Витрати на ці роботи для 45-ї та 47-ї бригад я вирішив узяти на себе", — розповів Козловський.

Ремонт позашляховика для потреб ЗСУ за сприяння Григорія Козловського

Як написав військовий у соцмережі, перша машина, куплена Григорієм Козловським, прожила трохи більше місяця на передовій. Її було знищено під час ворожого обстрілу. Але, за словами Андрія Огоновського, вже за місяць вони мали іншу, "профінансовану Петровичем". Й вона працює справно, додав він.

Ремонт позашляховика для потреб ЗСУ за сприяння Григорія Козловського

Григорий Козловский вкотре підкреслив, що найважливіше завдання сьогодні — добитися перемоги. "Без цього усі наші плани, все, чим ми досі займалися у житті — не мають сенсу. Тому працювали, працюємо і будемо працювати для фронту. Не стільки, скільки зможемо, а стільки — скільки буде необхідно", — підкреслив меценат.

За сприяння Григорія Козловського ЗСУ отримують позашляховики для роботи на фронті

Григорій Козловський вже передав двом львівським бригадам, — 45-й та 47-й, — 6 військових вантажівок, екскаватор, сітки, 20 рацій, а також, на його замовлення було зроблено півтисячі буржуйок, яких так потребують на фронті.

Як розповів командир 45-ї окремої артилерійської бригади Олег Файдюк, Григорій Козловський та менеджери клубу привозять саме те, в чому існує найгостріша потреба, і бійці бригади їм за це вдячні. Останній раз їм привезли обладнання для балансування коліс, шиномонтаж, компресори, акумулятори для зарядки, інструменти, відбивні молотки та іншу необхідну техніку.