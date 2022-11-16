Як зима вплине на перебіг бойових дій в Україні?

Погода може стати на заваді українським збройним силам

За два тижні до України прийде зима, разом з нею постає питання чи зможуть війська на фронті нормально функціонувати в умовах холоду. Після відступу з Херсону, який звільнили українські сили 11 листопада, росіяни перекинули залишки своїх підрозділів на інші території. Наразі вони готуються до дій проти потенційного українського наступу. Хоча їх спроби утримати позиції залишуться марними, адже наша армія не буде зупинятися. Крім того, надалі росія буде намагатися позбавити мирне населення тепла, обстрілюючи об'єкти енергетичної інфраструктури. Початок зими вже починає формувати думки про військову стратегію. Для українських сил зараз важливо вирішити умови транспортування необхідного озброєння для успішного проведення операцій. А також знайти шляхи перемоги у битвах до того, як маневрування стане заскладним. Про зміни ситуації на полі бою неодноразово вказують аналітики Європи та США.

Що означатиме зима для ЗСУ?

Багнистий ґрунт і глибокий сніг ускладнять швидке пересування військ та їхніх транспортних засобів. Саме тому найпозитивнішим варіантом для швидких маневрів буде сувора зима з промерзлою землею.

"Ми знаємо, що ґрунт на південному сході України стає особливо складним для просування, коли він вологий. І тому я вважаю, що колісним транспортним засобам буде важче рухатися, — вказав колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес.

Прогнози у цьому плані не є надто позитивними. За даними розрахунків світових прогностичних центрів, очікується, що сильних морозів цієї зими не буде, як і рясних снігопадів. А ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25..-30 градусів в Україні є дуже низькою.

За словами Бена Годжеса, це уповільнить пересування військ, але не завадить Україні використовувати HIMARS та інші високоточні системи великої дальності, які ми дуже ефективно використовуємо проти російської оборони та проти російських мереж постачання.

До того ж наші воїни стають все більш підготовленими. Кілька країн надали ЗСУ одяг та обладнання для холодної погоди, укриття тощо. Тоді як російські війська, які перебувають на півдні та сході України, знаходяться в кінці довгого, виснаженого та крихкого ланцюга постачання. Окупаційні сили є дуже деморалізованими про що повідомляє Генеральний штаб.

"Відзначається низький рівень морально-психологічного стану особового складу ворожих підрозділів, що знаходяться у Запорізькій області. Це — наслідки незадовільних умов утримання, поганого екіпірування, постійної затримки та неповних виплат грошового забезпечення, а також зневажливого ставлення військового керівництва до підлеглих", — йдеться у повідомленні.

Ефективність нашої армії буде підтримуватися дисципліною та тренуваннями солдатів. Вони мають знати, як тримати в тонусі свій фізичний та емоційний стан.

Як зимова погода вплине саме на бойові дії?

На думку військового експерта Петра Черника, на фронті все перейде у довготривалі артилерійські дуелі. І чим більше нової ствольної артилерії ми отримаємо від наших західних партнерів, тим краще. З цим не так все погано, адже, як раніше повідомляв "Телеграф", один з останніх пакетів США є доволі цікавим.

Обидві сторони використовуватимуть далекобійну артилерію та безпілотники для націлювання на лінії постачання та склади постачання, щоб виснажити ресурси противника. Водночас туман і снігові бурі можуть вплинути на здатність кожної зі сторін розпізнавати артилерійські цілі, якщо тільки вони не використовують інфрачервоне обладнання.

Атаки на інфраструктуру

Росія неодноразово здійснювала атаки на цивільні житлові райони, електростанції та водопровідні споруди. Ймовірно, вони продовжуватимуть цю стратегію впродовж зими. На сьогодні люди запасаються паливом, наприклад дровами, і купують печі та жаровні. Лікарні купують власні генератори.

Стратегією рф зараз керує генерал Сергій Суровікін, новопризначений командувач Об'єднаного угрупування військ у вторгненні Росії в Україну. Його призначення привітав, зокрема, Рамзан Кадиров, а правозахисники та британські військові давно говорять про його особливу жорстокість. Він відомий своєю нещадною тактикою під час командування операціями в Сирії та інших місцях. Його підходом до війни проти України став тероризм проти цивільного населення та об'єктів інфраструктури, а також прагнення посилити міжнародне занепокоєння. Саме тому для ракетних атак росія застосовує крилаті ракети, реактивні снаряди, іранські безпілотники. Так, рф за день випускає по території України не одну-дві ракети, як це було раніше, а 40 чи більше, а потім чекає і повторює подібний удар знову. Вони обирають цілі, які на їх думку можуть вплинути на бажання українського народу та уряду продовжувати війну.

Сергій Суровікін

"Росія вважає, що якщо люди мерзнутимуть і будуть зневірені, вони можуть повстати проти свого уряду", — каже Марина Мирон, дослідниця оборони з Королівського коледжу Лондона.

Україна підготовлена до будь-яких сценаріїв

Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що станом на 8 листопада до тепла підключені майже 60% усіх об’єктів по Україні. За його словами південні регіони України підключають до опалення повільніше, але цей процес там теж розпочато. Втім, зазначаємо, що ця заява була зроблена за тиждень до наймасовішого ракетного обстрілу України 15 листопада.

"Наразі ми закуповуємо резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведемо перемовини з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій", – розповів очільник уряду.

Зауважимо, варто бути готовими до перебоїв із тепло- та водопостачанням взимку. Крім того, важливо раціонально використовувати електроенергію і зберігати тепло, аби полегшити балансування системи та дати спеціалістам час на її відновлення в разі нових пошкоджень.