У Джанкої сильний вибух: місцеві жителі скаржаться на перебої зі світлом

Не виключено, що вибух є наслідком прильоту в район аеропорту.

В окупованому Криму знову пролунали вибухи. Згідно з попередньою інформацією, цього разу він пролунав у Джанкої.

Відеозапис, на якому чути звуки, що нагадують вибух, з’явився в телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ". За його інформацією, "приліт" припав у район аеропорту, на якому в цей момент знаходилося близько 80 одиниць техніки, зокрема тактичної та стратегічної авіації.

Офіційних підтверджень інформації поки що не надходило, проте по місцевих пабліках уже пішла інформація про роботу ППО, а мешканці повідомляють про відключення світла.

Судячи з даних на одному з відео, подія сталася близько 23:40.

Як повідомлялося раніше, сезон регулярної "бавовни" в Криму було відкрито 9 серпня, коли в аеропорту в Новофедорівці було знищено кілька літаків.

При цьому вибухи раніше лунали й у Джанкої. Так 16 серпня вибух призвів до детонації боєкомплекту в селі Травневе за 25 км від міста та пожежі на підстанції в самому Джанкої.

Найбільш масштабна атака відбулася 29 жовтня, коли внаслідок ударів безпілотників було пошкоджено три кораблі Чорноморського флоту, серед них може бути і флагман "Адмірал Макаров".