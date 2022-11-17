Нацгвардійці застосовують хитру, та ефективну тактику проти гелікоптерів рф: як садять ворожі "пташки" (фото, відео)

Ворожі гелікоптери побоюються залітати на територію і намагаються влучити здалеку

У Нацгвардії України нерідко винаходять щось нове, дієвіше проти російських окупантів. Серед іншого — використання танкового кулемета проти дронів. Але якщо можливості модернізувати немає, а ефективність підвищити хочеться, то нацгвардійці використовують комбіновані розрахунки протиповітряної оборони в районі українського кордону.

На Харківщині ударній авіації росіян протистоять такі об’єднані групи. У них використовуються одночасно переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) та зенітні установки (ЗП).

Тут часто з’являються гелікоптери ворога — Мі-28, Мі-24, Ка-52, які використовує для польотів особливості рельєфу. "Ка-52 тут з’являються щонайменше двічі на тиждень. Як тільки вилетить "вертушка" — я вискочу з "трубою" та вистрелю", — розповідає гвардієць "Зварювальник".

Використання ПЗРК проти російської авіації

Ракета з ПЗРК реагує на тепло і стрілянина простіша — навівся, вистрілив, ракета злетіла і за кілька секунд вона вражає ціль. "Працювати ЗУ складніше: потрібно довше цілитися, враховувати швидкість, щоб збити гелікоптер або літак", — пояснює спільні чергування нацгвардієць "Магоні"

Зенітна установка — це не легкий та мобільний ПЗРК

Стрілянина із ЗУ вимагає врахування багатьох факторів

Стрілянина з зенітної установки

"Та часто буває так, що противник застосовує теплові інфрачервоні пастки, які відкидаються, через це ракета ПЗРК "відволікається" і йде убік. Тоді виручає зенітка. Тут вже ніяка пастка вже не допоможе. Нині у нас комбіноване застосування: якщо не впоралася ракета, то це виправляє зенітна установка. Нею ж ми можемо відпрацювати й по наземних цілях" — розповідає офіцер НДУ "Партизан".

Завдяки такій ефективній тактиці, ворожі вертольоти стали обережнішими і намагаються не залітати вглиб території, а це суттєво знижує чіткість їх атак. Зазначається, що у прикордонні діє не лише Нацгвардія, а й територіальна оборона та ЗСУ. У них різне озброєння та багато варіантів його застосування.

Раніше "Телеграф" розповідав про створення в Україні незвичайних міні-Градів, коли установку монтують на пікап для мобільності. Частина озброєння в Українську армію потрапляє трофеями, наприклад, машина для управління вогнем артилерії, яку росіяни покинули на Херсонщині.