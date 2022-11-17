"П'ять хвилин - п'ять влучань": на відео зняли ефективну роботу українського снайпера по окупантах

Подія трапилася на Донецькому напрямку

Український захисник, боєць підрозділу спеціальних операцій Збройних сил України під час запеклого бою з росіянами лише за п'ять хвилин "демілітаризував" трьох, а також поранив ще двох російських окупантів.

Хорошою новиною про здобутки героя, який боронить землю Батьківщини від загарбників, поділилися у пресслужбі ССО ЗСУ, зазначивши, що такий результат відпрацювавши по росіянах, показав один зі снайперів підрозділу.

"Це сталося на донецькому напрямку. Як результат – троє знищених і двоє поранених росіян. Під час роботи за один постріл вдалося вразити одразу двох ворогів", — йдеться в тексті публікації.

Також зазначається, що успішну роботу воїна вдалося зафіксувати на камеру.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Херсонському напрямку загинув 22-річний український герой, який усіма зусиллями вибивав російських загарбників з територій Батьківщини. Владислав Антонов щиро любив Україну та боровся за свій народ та рідну землю.

Також нагадаємо, що запеклі бої з загарбниками за вже звільнену Херсонщину забрали життя чемпіона світу з хортингу Валерія Скоренцова.

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