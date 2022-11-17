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"П'ять хвилин - п'ять влучань": на відео зняли ефективну роботу українського снайпера по окупантах

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Воїн боронить Україну від загарбників із росії
Воїн боронить Україну від загарбників із росії

Подія трапилася на Донецькому напрямку

Український захисник, боєць підрозділу спеціальних операцій Збройних сил України під час запеклого бою з росіянами лише за п'ять хвилин "демілітаризував" трьох, а також поранив ще двох російських окупантів.

Хорошою новиною про здобутки героя, який боронить землю Батьківщини від загарбників, поділилися у пресслужбі ССО ЗСУ, зазначивши, що такий результат відпрацювавши по росіянах, показав один зі снайперів підрозділу.

"Це сталося на донецькому напрямку. Як результат – троє знищених і двоє поранених росіян. Під час роботи за один постріл вдалося вразити одразу двох ворогів", — йдеться в тексті публікації.

Також зазначається, що успішну роботу воїна вдалося зафіксувати на камеру.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Херсонському напрямку загинув 22-річний український герой, який усіма зусиллями вибивав російських загарбників з територій Батьківщини. Владислав Антонов щиро любив Україну та боровся за свій народ та рідну землю.

Також нагадаємо, що запеклі бої з загарбниками за вже звільнену Херсонщину забрали життя чемпіона світу з хортингу Валерія Скоренцова.

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Теги:
#Україна #Війна #Герой #ССО