Не лише енергетика: росіяни зруйнували ще кілька важливих об’єктів в Україні

Наслідки та масштаби атаки зараз оцінюють фахівці

Вранці 17 листопада російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по Україні. Цього разу загарбники обстріляли газодобувну інфраструктуру АТ "Укргазвидобування" на сході країни.

На цей момент відомо про декілька зруйнованих об’єктів. Ряд інших отримав різного ступеня ушкодження. Це підтвердив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

На місце події було направлено фахівці "Укргазвидобування". Нині вони оцінюють наслідки та масштаби атаки. Також наголошується, що інформація про те, чи є постраждалі внаслідок обстрілу росіянами об’єктів газовидобутку, встановлюється.

Нагадаємо, що 15 листопада російські окупанти здійснили наймасовіший обстріл українських міст із початку війни. Загалом окупанти пустили нашою країною близько 100 ракет. Вибухи було чути у багатьох містах.

Також видання "Телеграф" передавало, що росія також атакувала дві АЕС на заході України. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що реактори однієї з атомних електростанцій було відключено.