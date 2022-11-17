росія хоче наступати з території Білорусі: у Генштабі назвали напрямки

Українські військові готові до будь-якого сценарію

Після втечі окупантів з Херсона, росія перекидає свої війська на інші напрямки. Також не виключається, що рф може повторити спроби наступу з Білорусі.

Нині противник відновлює свої війська та боєздатність. Ймовірно, росія спробує перекинути війська на Донбас, щоб встановити контроль над Донецькою областю. Також не виключено, що їх буде перекинуто на луганський та запорізький напрямки. Про це на брифінгу заявив начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Для ворога "кричуще" важливо — це встановлення контролю над Донецькою областю, він намагається і зараз здійснювати свої "мрії", — зазначив Громов.

Також представник Генштабу ЗСУ не виключає, що ворог може спробувати наступати з Білорусі. За його словами, наступальні дії можуть проводитись на територію Чернігівської та Сумської областей.

"Але це все у них у планах, і це все вже було в нашій історії, і ми гідно давали відсіч", — сказав Олексій Громов.

Нагадаємо, що ексголова Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів "Телеграфу" про те, за якої умови лукашенко може вступити у війну.