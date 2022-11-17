Бандеромобіль vs. Шахеди — проти іранських дронів у ЗСУ з’явилася нова зброя

Новий засіб проти ударних дронів може використовуватися не тільки проти них

Окупанти продовжують завдавати масованих ударів ракетами та дронами-камікадзе по об’єктах енергетичної інфраструктури України і не лише. Хоча основною ударною силою при цьому є ракети, вистачає в небі та іранських дронів-камікадзе Shahed-136, проти яких ЗСУ вирішили використати хоч і застарілу, але боєздатну та універсальну зброю – радянську автоматичну зенітну гармату калібром 57 мм АЗП-57.

Про це повідомляє Військове телебачення України.

АЗА-57

АЗП-57 на бандеромобілі – чи небезпечно це для дронів?

Зенітна гармата АЗП-57 калібром 57 мм була розроблена в СРСР ще в середині 40-х років як зенітна зброя, і хоча з того часу авіація стала реактивною, ще в 80-х роках з цієї гармати вдавалося збивати надзвукові літаки в ході ірано- Іракська війна 1980-1988 років.

Цьому сприяють непогані тактико-технічні показники:

досить потужний 57-мм снаряд знаряддя вагою майже 3 кг;

досяжність для мети становить до 6 км за дальністю та 5 км за висотою;

непогана скорострільність у 70 пострілів за хвилину в бойових умовах.

Проте загалом уже до 80-х років АЗП-57 застаріло і тому у ЗСУ знаряддя не застосовувалися, а знаходилися на зберіганні, тим більше, що були проблеми з наявністю боєприпасів до них. Проте з початком російського вторгнення та надходженням допомоги від партнерів АЗП-57 повернулася до ладу, ЗСУ знайшли для неї свою нішу.

Так, оскільки в звичайних умовах АЗП-57 буксирується вантажівкою і вимагає близько хвилини на розгортання з похідного в бойове положення, було вирішено встановити його в кузов вантажівки, зробивши завжди боєготовим. Тим самим гармата стала основою для "бандеромобіля", яким російська пропаганда лякає росіян.

Потужний снаряд і скорострільність роблять АЗП-57 страшною зброєю проти ворожої піхоти та легкої бронетехніки, адже стріляє зброю на 6 км, тоді як зброя ворожих БТР та БМП б’є у кращому разі на 2 км, а ПТУРи – на 5 км.

Але основною цільовою нішою для АЗП-57 може стати боротьба з іранськими дронами Shahed-136, які дуже вразливі до вогню зі стрілецької зброї, і тим більше не витримають обстрілу з 57-мм гармати. До того ж ці дрони дуже тихохідні, при швидкості близько 180 км/год або всього 50 метрів за секунду, тоді як АЗП-57 може вражати цілі, що йдуть на швидкостях до 300 метрів за секунду.

Проблемою може стати архаїчна система наведення та управління вогнем, але відомо, що українські підприємства вже розпочали модернізацію цієї гармати, встановлюючи на них сучасні засоби наведення.

Окрім засобів боротьби з ворожими дронами, Україна створює власний флот морських безпілотних кораблів, у чому нам активно допомагають, зокрема, небайдужі громадяни Литви.