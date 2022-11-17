Тільки з випробувальним терміном: хто зможе вступити до ЗСУ на контракт

Перевірки на профпридатність торкнуться не всіх

Верховна Рада продовжила термін дії військового стану в Україні на тлі повномасштабного вторгнення росії. Загальна мобілізація поширюється на військовозобов’язаних чоловіків призовного віку. У листопаді депутати Верховної Ради зареєстрували законопроект, згідно з яким вступити на контракт до лав Збройних сил України можна буде лише після проходження випробувального терміну. Телеграф з’ясував, скільки може тривати перевірка і що буде, якщо потенційний контрактник не пройде перевірку на профпридатність.

Навіщо потрібен випробувальний термін і скільки часу може зайняти?

У пояснюючій записці до законопроекту зазначається, що перевірки потрібні для того, щоб підвищити якість відбору на військову службу і зробити її більш престижною. Щодо термінів, то випробування контрактників можуть зайняти від 1 до 6 місяців.

Що буде, якщо військовий не пройде перевірку?

Для таких випадків законопроектом передбачено кілька можливих варіантів розвитку подій:

для військовослужбовців — контракт розривається достроково;

для жінок – звільняється від служби;

для військовослужбовців-строковиків — повертається для несення строкової служби (при цьому два місяці служби на контракті зараховується як один місяць строкової служби);

для резервістів — відправляється назад у резерв.

Успішне проходження випробування дає право військовим продовжити проходити контрактну службу у ЗСУ чи інших військових організаціях.

У період військового стану та загальної мобілізації в Україні контрактктників, які не зможуть пройти перевірку на профпридатність, направлятимуть для подальшого проходження служби в лавах ЗСУ.

Правила не для всіх: кому з військових не доведеться проходити випробувальний термін

Перевірки перед вступом на службу не будуть проводитися для курсантів, які проходили навчання у військових вишах та підрозділах вищої освіти, а також для тих, хто раніше проходив військову службу.

Випробувальний термін для служби на контракті чекатиме лише на тих потенційних військових, хто не служив в армії і не навчався за військовими спеціальностями у навчальних закладах.

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