"Мисливці на дронов": що це за системи росії і як майстерно їх знищують ЗСУ

Що іронічно, знищенням російського "борця з дронами" займаються... самі українські дрони

Російські окупанти люблять похвалитися своєю "суперзброєю", яка в більшості випадків за фактом виявляється як мінімум не відповідною заявленим характеристикам, — так сталося і з комплексом радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Силок-01", який у росії ще називають "мисливцем на дронів" .

"Телеграф" розібрався, що це за системи, звідки навколо них стільки галасу, і як вони нищаться в Україні.

Варто зауважити, що "Силок-01" росія почала використовувати з 2018 року як систему протидії дронам, — комплекс виявляє безпілотники, блокує їх системи зв’язку, наведення та навігації та садить їх на землю.

"Силки" зазвичай встановлюють на "КАМАЗи", а їх заявлений радіус дії — 3-4 кілометри. РЕБ-ки виробляють на московському концерні "Созвездие",

Однак по факту вони зовсім не такі ефективні, як кажуть.

Так, уже не раз українські воїни захоплювали "Силки" і знищували їх.

Такий комплекс РЕБ "Силок" ЗСУ захопили у вересні 2022 року

Зокрема, днями успішноїю ліквідацією системи похвалилися у 30-й окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Островського на Бахмутському напрямку в Донецькій області.

При цьому, що символічно, "мисливця на дронів" було знищено за допомогою тих самих дронів, — саме безпілотники виявили "Силок" і скоригували по ньому вогонь.

Варто зауважити, що дрони загалом стали однією з головних зброї України у війні проти росії.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні зайнялися створенням повноцінного флоту дронів.