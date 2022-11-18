Свої ракети та дрони закінчуються: експерт розповів, яких масованих атак можна чекати від росії

росія може почати використовувати іранські ракети

Росія зараз не має можливості здійснювати масовані атаки на Україну дронами-камікадзе, проте противник може отримати іранські балістичні ракети з потужною бойовою частиною і здійснити новий обстріл мирних міст нашої країни.

У росіян міг добігти кінця їх запас іранських дронів. Це пояснює скорочення інтервалів між ракетними атаками. Ворог став менше використовувати "Калібри", а більше ракет авіаційного базування (ракети Х-101, Х-555). Про це військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив ТСН.

"Ці ракети (Х-101, Х-555, — ред) вони можуть виробляти, у них є виробництво, але воно дуже повільне. Воно залежить від контрабанди іноземних запчастин. Коли навіть є все обладнання, мікросхеми, виробництво все одно не масштабне — 2-3 ракети на тиждень", — сказав Коваленко.

Наводячи приклад масованого обстрілу, який росія здійснила 10 жовтня, експерт пояснює, що в наступні дні окупанти проводять значно менші удари. Тобто вони проводять дорозвідку, з’ясовуючи, які цілі були вражені.

"Між масованими ударами середній інтервал 2-3 тижні, після чого вони збирають інформацію, у тому числі від інформаторів з території України про те, що і де зруйновано. Так вони діють, поки є боєкомплект. Але боєкомплекту на наступні дні значно менше ніж у день масованого обстрілу", — зазначає експерт.

Також Коваленко підкреслив, що росія стала менше використовувати дронів-камікадзе. Під час останньої масованої атаки на Україну ворог не використав безпілотників "Shahed", бо у них обмежений ресурс. А в Ірану, своєю чергою, виробництво дронів не масштабне. Вони виробляють приблизно 50 апаратів на місяць.

На думку експерта, найбільша небезпека найближчим часом полягає в тому, що Росія може отримати іранські ракети та почати масований обстріл по Україні.

"Їх не буде дуже багато, не тисячі, але у них досить потужні бойові частини. Для будь-якого ППО балістична ракета — це дуже важка мішень. Своїх ракет у росії вже набагато менше, ніж на початку війни. Але вони у них є і вони можуть їх виробляти у невеликій кількості", — Коваленко.

Нагадаємо, що ракетна атака, яку рф здійснила 15 листопада, в перший день саміту Великої двадцятки, стала найбільш масованою з початку війни.