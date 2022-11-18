"Боюсь, що ти будеш на Сході": мережу зворушив лист українському військовому від племінниці (фото)

Дитина просить свого дядька приїхати до її дня народження

З початком війни, яку проти нашої країни розв’язала росія, українським дітям довелося рано подорослішати. Багато хто з них зараз з нетерпінням чекає того дня, коли настане наша перемога і війна закінчиться, щоб їхні рідні повернулися додому. А поки наші воїни стоять на захисті батьківщини, діти намагаються їх підтримувати, надсилаючи мотивуючі листи.

Один із таких листів з дому отримав Михайло, військовий, який зараз обороняє Україну від загарбників. Його маленька племінниця відправила йому малюнок, на якому зобразила свого дядька у військовій формі на синьо-жовтому фоні та доклала до нього листа. Про це повідомляється на сторінці Павла Астронома у Twitter, українського фотографа та автора YouTube-каналу "Наснага".

У ньому дитина просить військового приїхати на її день народження взимку, а також пише, що "боїться, що її дядько опиниться на Сході", де зараз йдуть важкі бої.

Користувачів мережі зворушив лист дівчинці до свого дядька. Багато хто зазначив, що така підтримка дітей дуже важлива для наших військових, вона дає ще більше стимулу, щоб швидше виставити окупантів із нашої землі.

Нагадаємо, що після звільнення Херсона юні українці з патріотичними шевронами та пов’язками кольору прапора України стежать за порядком у місті.