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Таких людей у ворога немає і не буде: пост про українського Героя-генерала викликав захоплення у мережі

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Сергій Собко Новина оновлена 18 листопада 2022, 14:33
Сергій Собко

2015 року військовому було присвоєно звання Героя України

На захисті нашої батьківщини від російських окупантів стоїть велика кількість сміливих українців, які зараз борються за нашу перемогу у цій страшній війні, розв’язаній росією. "Телеграф" розповість історію про українського військового з великим бойовим досвідом, за плечима якого стоять блискучі воєнні операції у зоні АТО.

38-річний Сергій Собко є бригадним генералом Збройних Сил України, начальником штабу – заступником командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. У 2015 році він був нагороджений званням Героя України. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла журналістка та громадський діяч Зоя Казанжи.

Сергій Собко народився у селищі Літин Вінницької області. Закінчив школу із золотою медаллю. Потім закінчив Одеський військовий інститут Сухопутних військ.

Проходив курси офіцерів-спостерігачів (військова база Гоенфельс, Німеччина), також пройшов підвищений 9-місний курс офіцерів піхоти з організації та тактики ведення бою (Форт Беннінг, штат Джорджія, США).

У 2014 році Сергій Собко зарахували Командно-штабний коледж армії США (штат Канзас). Перед тим, як він мав відправляти на навчання, розпочалися бойові дії на Донбасі. Собко приступив до виконання бойових завдань із самого початку російської агресії.

З 2017 до 2019 року був командиром 128-ї окремої гірничо-піхотної бригади.

У 2015 році брав участь у боях у районі міста Дебальцеве, зі своїми бійцями виходив з оточення. Того ж року отримав звання Героя України.

Також Сергій Собко є одним із героїв українського документального фільму "Рейд. Сила непокорених", який вийшов у жовтні 2015 року.

"Таких людей немає у ворога навіть близько. І не буде. На щастя", — написала журналістка Зоя Казанжи про хороброго воїна Сергія Собка.

Пост про військове викликало справжнє захоплення користувачів мережі. У коментарях під історією українці почали писати про те, що захоплені хоробрістю наших воїнів, котрі ризикуючи власним життям захищають Україну від російських загарбників.

Сергій Собко, реакція, соцмережі, військовий

Також люди в коментарях висловлюють величезну подяку всім військовим, а також зазначають, що ними дуже пишаються.

Сергій Собко, реакція, соцмережі, військовий

Також користувачі зазначили, що хотіли б якнайчастіше зустрічати на просторах інтернету історії про наших військових, аби українці знали своїх героїв.

Сергій Собко, реакція, соцмережі, військовий
Сергій Собко, реакція, соцмережі, військовий

Нагадаємо, що звільнений із полону відомий "азовець" одружився зі своєю дівчиною, з якою перебував у стосунках три роки. Опубліковане в мережі фото з РАГСу зворушило мережу.

Теги:
#Війна #Герой України #Військовий #Сергій Собко