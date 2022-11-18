Таких людей у ворога немає і не буде: пост про українського Героя-генерала викликав захоплення у мережі

2015 року військовому було присвоєно звання Героя України

На захисті нашої батьківщини від російських окупантів стоїть велика кількість сміливих українців, які зараз борються за нашу перемогу у цій страшній війні, розв’язаній росією. "Телеграф" розповість історію про українського військового з великим бойовим досвідом, за плечима якого стоять блискучі воєнні операції у зоні АТО.

38-річний Сергій Собко є бригадним генералом Збройних Сил України, начальником штабу – заступником командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. У 2015 році він був нагороджений званням Героя України. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла журналістка та громадський діяч Зоя Казанжи.

Сергій Собко народився у селищі Літин Вінницької області. Закінчив школу із золотою медаллю. Потім закінчив Одеський військовий інститут Сухопутних військ.

Проходив курси офіцерів-спостерігачів (військова база Гоенфельс, Німеччина), також пройшов підвищений 9-місний курс офіцерів піхоти з організації та тактики ведення бою (Форт Беннінг, штат Джорджія, США).

У 2014 році Сергій Собко зарахували Командно-штабний коледж армії США (штат Канзас). Перед тим, як він мав відправляти на навчання, розпочалися бойові дії на Донбасі. Собко приступив до виконання бойових завдань із самого початку російської агресії.

З 2017 до 2019 року був командиром 128-ї окремої гірничо-піхотної бригади.

У 2015 році брав участь у боях у районі міста Дебальцеве, зі своїми бійцями виходив з оточення. Того ж року отримав звання Героя України.

Також Сергій Собко є одним із героїв українського документального фільму "Рейд. Сила непокорених", який вийшов у жовтні 2015 року.

"Таких людей немає у ворога навіть близько. І не буде. На щастя", — написала журналістка Зоя Казанжи про хороброго воїна Сергія Собка.

Пост про військове викликало справжнє захоплення користувачів мережі. У коментарях під історією українці почали писати про те, що захоплені хоробрістю наших воїнів, котрі ризикуючи власним життям захищають Україну від російських загарбників.

Також люди в коментарях висловлюють величезну подяку всім військовим, а також зазначають, що ними дуже пишаються.

Також користувачі зазначили, що хотіли б якнайчастіше зустрічати на просторах інтернету історії про наших військових, аби українці знали своїх героїв.

Нагадаємо, що звільнений із полону відомий "азовець" одружився зі своєю дівчиною, з якою перебував у стосунках три роки. Опубліковане в мережі фото з РАГСу зворушило мережу.