"Більше зброї Україні, негайно": генерал США розповів, коли чекати на вирішальний етап війни

Бен Ходжес вважає, що Україна незабаром може деокупувати Крим та закінчити війну

Сполучені Штати Америки, які нещодавно оголосили про постачання нового пакету зброї для України, продовжують дивуватися ефективному використанню українськими військовими реактивних систем залпового вогню HIMARS. З великим захватом про вдале застосування озброєння в Іловайську висловився американський генерал Бен Ходжес у Twitter.

"Вражаюче. Тепер відправимо більше, негайно. Матиме значення найближчими тижнями, коли ВСУ обрушаться на російську логістику та оборону в Донецьку/Луганську, створюючи умови для вирішальної фази кампанії, звільнення Криму, яка, я думаю, розпочнеться у січні/лютому ", — написав генерал.

Повідомлення Бена Ходжеса в Твіттер

Такими словами Ходжес прокоментував фото точно завданих ударів по окупованому росією Іловайську.

Удар HIMARS в Іловайську (залізнична станція)

Удар HIMARS в Іловайську (залізнична станція)

Нагадаємо, що у 2014 році російська армія знищила український батальйон під час виходу з Іловайську після погодження "зеленого коридору". Ця подія в історії відома як "Іловайський котел". Кількість загиблих українських військових тоді перевищила 250 осіб, понад 400 людей було поранено, близько 300 потрапили в полон.

Варто зазначити, що американський генерал неодноразово давав прогнози щодо війни в Україні. Раніше він заявляв, що ЗСУ зможуть деокупувати два стратегічно важливі міста – Мелітополь та Маріуполь – вже до січня 2023 року.

Раніше ми писали, що Україна зможе отримати американські літаки вже 2023 року. Про це розповідав військовий аналітик, голова фонду "Повернися живим", волонтер Тарас Чмут, посилаючись на власні джерела. За його словами, група українських пілотів вже вивчає авіаційну англійську мову для того, щоб вирушити на навчання управлінню літаками за кордон.