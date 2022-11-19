Стадіон так стадіон 2.0? Чому путін уникає прямих перемовин і для чого вони Україні

Експерти поділились з "Телеграфом" думками, наскільки реальна зустріч Зеленського з очільником кремля і навіщо ця риторика

Тема прямих перемовин України та росії заграла новими фарбами після того, як український гарант повідомив, що пропонував провести публічні переговори з володимиром путіним.

"Отримував ті чи інші сигнали від лідерів держав, які говорять публічно і не дуже, що "нам здається путін хоче прямих перемовин"… Я сказав, дивіться, ми запропонуємо публічну форму, бо війну росія веде публічно", — зазначив Володимир Зеленський.

Перед цим, що цікаво, Зеленський у своєму виступі на G20 (куди, до слова, попри очікування так і не полетів путін) заявив, що ніякого Мінську-3 не буде та запропонував світові свій покроковий план мирного припинення повномасштабної війни, яку рф розв'язала проти України майже 9 місяців тому.

Примітно, що до того своє "залізне" генеральське слово сказав Головнокомандувач ЗСУ, Валерій Залужний. "Українські військові не приймуть жодних перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна — росія має залишити всі захоплені території", — заявив він.

Ракети путіна як відповідь Зеленському?

Попри пропозицію щодо відкритої зустрічі з путіним, останній, очевидно, не поспішає йти на конструктив, але сама ідея публічного діалогу з боку Києва правильна. Цю тезу "Телеграфу" підтвердив політолог Олександр Палій.

"Думаю, це демонстрація налаштованості на результат з боку України, демонстрація Заходу, що ми — за мир. Проте, думаю, Зеленський сам сумнівається, що путін погодиться на перемовини", — вважає він.

За словами політолога, відсутність бажання у путіна сідати за стіл перемовин з президентом України продемонстрували зокрема сьогоднішні чергові ракетні обстріли української території. Це своєрідна відповідь москви, що вона не налаштована йти на поступки Києву та визнавати свої поразки в Україні й на міжнародній арені.

"путін цими ракетними обстрілами тисне на нас, щоб ми змирилися із загарбанням росіянами українських територій. Не вірю, що прямі перемовини відбудуться найближчим часом. Все буде вирішуватися, як то кажуть, на полі бою", — зазначає експерт.

Днями скепсис щодо можливості зустрічі Зеленського та путіна ексклюзивно висловлював нам колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Стосовно перемовин щодо мирної угоди, то я не вірю і не бачу жодних умов станом на сьогодні, що вони відбудуться", — зазначав ексглава МЗС України.

Дипломат також підтверджував, що рф традиційно намагається затягнути питання щодо переговорного процесу, аби ввести в оману і Захід, і Україну. її мета — виграти час та посилити свою армію ресурсами (людськими та збройними) для продовження війни проти України.

В коментарі "Телеграфу" народний депутат, глава Комітету ВР з міжнародних відносин Олександр Мережко (раніше входив в ТКГ по Донбасу) зазначив, що, проводячи будь-які перемовини з рф (чи політичні, чи економічні), треба не втрачати пильності через підступ кремля, адже "всі ми розуміємо, з ким ми маємо справу — з росією як державою-терористом, яка може піти на будь-які провокації".

"Все, що робить рф зараз, спрямоване на знищення України, у тому числі економічними і військовими засобами", — підкреслив парламентар, не відкидаючи тим самим ідею діалогу рф та Києва.

Чого насправді хоче путін?

Проте нещодавня офіційна заява росії про те, що вона нібито не висуває жодних попередніх умов Україні для проведення перемовин, була або не щирою, або відвертою брехнею.

Експерт-міжнародник Володимир Воля уточнив нашому виданню, чого домагається кремль, враховуючи, що для всіх вже давно очевидно — "спецоперація" путіна в Україні не те що не йде за планом, а тотально провалилася.

"Російські умови відомі: вони хочуть капітуляції України та визнання того, що вони загарбали українську територію, анексували її, щоб Україна погодилася на втрату території. Плюс до того є ультиматум, який росія ще минулого року оголосила НАТО та Заходу — демілітаризація України. Попри всі розмови, росія від своїх умов не відмовилась. Як мінімум вона наполягатиме на визнанні анексії нею українських територій. Тому тут питання не в тому, публічні, чи непублічні переговори, а в предметі перемовин. А він навряд чи зміниться від того, будуть вони відкритими чи ні", — каже експерт.

Воля зазначає, що відкриті перемовини можуть поставити окремих ключових світових гравців, які мають вплив на путіна, у незручне становище, і невідомо, як вони далі реагуватимуть.

"Відкриті переговори не переконають Китай у тому, що путін насправді бреше (щодо війни в Україні та цілей "спецопераціїї", — Авт.). Прекрасно розумію, що світом правлять не наївні люди, принаймні такими країнами, як Китай, Індія, Індонезія, Бразилія, які чудово розбираються, що путін маніпулює, бреше, що насправді путін лукавить і веде агресивну війну. Тому хоч публічні переговори, хоч закриті, навряд чи когось у чомусь переконають. Думаю, з українського боку ця пропозиція була швидше елементом політичної риторики, мовляв, хочете відкритості — давайте, і ви побачите, хто яку позицію насправді займає. Хоча позиції ці й так всім відомі", — аргументує Володимир Воля.

Психологічний розбір ситуації і складнощі путіна

Переговорну ситуацію "Телеграфу" проаналізувала політичний психолог, віцепрезидент Асоціації політичних психологів України Світлана Чуніхіна.

"Те, що пропонує президент Зеленський відносно перемовин з російською стороною, а саме зробити перемовини публічними, нагадує один з класичних прийомів нейтралізації маніпулятора. Хитрощі маніпулятора, виведені з тіні на світло, перестають бути дієвими. Приблизно таким, гадаю, є розрахунок українського президента. Якщо супротивник звик до застосування тіньових, гібридних, маніпулятивних дій, і досягнув у цьому найвищої майстерності, треба створити такі умови, за яких все це стане неможливим. Тут доречно пригадати, що під час найпершої зустрічі переговірників від України та росії у березні цього року наша сторона оголосила, що перемовини будуть відбуватися на камеру, в прямому ефірі. Росіян ця ідея шокувала і вони, звичайно, перервали зйомку", — каже експертка.

Вона також зазначила, що перемовини зазвичай дійсно не бувають повністю відкритими та публічними, і найбільш змістовна їх частина проходить за участю дуже обмеженого кола учасників. "Але нинішня ситуація є надзвичайною, і тому потребує нестандартних рішень, — продовжує психолог. — Тут головне, що Володимир Зеленський перехопив ініціативу і, можна сказати, поламав гру всім, хто готовий домовлятися, але воліє робити це підкилимно. Така позиція українського лідера є певним запобіжником проти об’єктивації чи віктимізації України у складних переговорних і навколопереговорних процесах щодо завершення війни".

"Щодо російського президента, то його переговорна позиція є складнішою. Ба більше, вона є двозначною. Йому необхідно реалізувати потребу у перемовинах, не демонструючи, що така потреба в нього взагалі є. Бо про перемовини просять лише переможені, а не переможці. Крім того, путін не любить формати, де він не може на 100% забезпечити собі керованість усіма процесами. Він ніколи не брав участь у відкритих дебатах чи дискусіях з відкритим результатом. Тому сама ідея публічних перемовин з українським президентом має бути сприйнята путіним як особисте приниження", — аналізує Світлана Чуніхіна.

Психолог резюмує, що, попри потребу чи зацікавленість України або росії в перемовинах про мир, ані військових, ані політичних, ані психологічних передумов для них поки не склалося: "Мир – це поки дуже віддалена перспектива для нас, на жаль".

Чи велись коли-небудь прямі переговори під час війн?

Кандидат історичних наук, ведучий Yotube-каналу "Історія без міфів" Владлен Мараєв у коментарі "Телеграфу" проаналізував тему прямих перемовин в історичному контексті.

"Такі випадки в історії були. Але зазвичай будь-які такі контакти ведуться таємно, за допомогою нейтральних країн, які безпосередньо не задіяні у війні. Поширеною практикою під час війн є контакти через посольства нейтральних держав і зазвичай на неофіційному рівні. Умови до таких контактів та пропозицій формуються виходячи з ситуації на фронті", — пояснює історик.

Мараєв також додає, що прямі перемовини зазвичай проводяться, тільки коли якась війна наближається до завершення.

Втім, раніше в інтерв`ю "Телеграфу" військовий експерт Владислав Селезньов зазначав, що протистояння України та рф далеке від завершення, а звільнення українських територій, за його прогнозами, триватиме орієнтовно до літа наступного року. Схожий прогноз свого часу давав голова української розвідки Кирило Буданов.

Нагадаємо, як повідомлялось, радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван під час свого візиту в Київ на початку листопада в контексті діалогу з рф зазначав, що росія розпочала цю війну і вона ж її може дуже просто закінчити. Для цього треба припинити окупацію та вивести свої війська за межі українського кордону. За словами Саллівана, а будь-які пропозиції кремля щодо переговорів мають починатися з повної деокупації території України.