Війна — день 269: окупанти заливають кров’ю Донбас і продовжують ракетний терор України

Оперативно про головне 19 листопада

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 269 днів. Керівництво окупаційної армії посилює ракетний терор українців, намагаючись залишити всю країну без електрики через руйнування об’єктів енергетичної інфраструктури. І хоча є серйозні підстави вважати, що запас російських ракет добігає кінця, проте радіти рано, оскільки є побоювання, що вони будуть переходити на ракети іранського виробництва. На фронтах ситуація виглядає дещо оптимістичнішою, а на думку аналітиків окупанти можуть і надалі відступати під тиском ЗСУ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 19 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 В ОК "Південь" повідомили, що окупанти обстріляли річковий порт та житлові квартали Херсона, а також вели вогонь по ряду населених пунктів в області, включаючи Антонівку та Чорнобаївку

Нагадаємо, про те, що відбувалося 16 листопада, можна дізнатися у трансляції: "Війна — день 266: ракетний терор росії дістався Польщі, чим дадуть відповідь Варшава і НАТО?" .

З даними за 17 листопада можна ознайомитись у матеріалі:"Війна — день 267: окупанти готуються до важкої зими, але завдають нових ракетних ударів".

Інформація за 18 листопада доступна у зведенні:Війна — день 268: перебої зі світлом, запеклі бої на Донбасі.