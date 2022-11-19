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"Ядерний шантаж не завада": генерал назвав чіткі терміни визволення Криму та закінчення війни

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Успіхам ЗСУ на фронті радіє уся світова спільнота Новина оновлена 19 листопада 2022, 12:11
Успіхам ЗСУ на фронті радіє уся світова спільнота

Ядерний шантаж путіна українців вже не зупинить, попри всі труднощі, вони йтимуть уперед до повної перемоги

Збройні сили України можуть закінчити війну з росією вже до кінця весни 2023 року. Що стосується повернення Києва до переговорного процесу з москвою, то він ймовірний лише у разі повного відходу окупаційного війська з українських територій.

Відповідну інформацію повідомив заступник українського міністра оборони, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов, наголосивши, що ЗСУ мають всі шанси звільнити окупований росією Крим до поточного року.

"Всередині українського суспільства є рішення, що ми йдемо до кінця", – пояснив він, додавши, що українці попри будь-які труднощі не переставатимуть боротися за свої території і навіть ядерні погрози з боку рф їм не завада.

Що стосується прогнозів генерала щодо застосування агресором "ядерки" проти України, то він вважає таку ймовірність вкрай низькою.

Він також додав, що успіх ЗСУ у досягненні інших цілей, до прикладу повернення кримського півострова до складу України, це лише питання часу.

Генерал припускає, що у цьому може допомогти так званий "чорний лебідь" — щось непередбачуване — що відбудеться в подальшому у росії. Це може буде раптовий крах режиму путіна.

"Я думаю, що росія може зіткнутися з чорним лебедем у своїй країні, всередині країни і це може сприяти нашому успіху з Кримом", — підсумував Гаврилов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що генерал Бена Ходжес прогнози Гаврилова розділяє. На його думку, Україна вже найближчим часом може деокупувати Крим та закінчити війну з росіянами.

Теги:
#Україна #Війна #Прогноз #Звільнення #Крим