"Ядерний шантаж не завада": генерал назвав чіткі терміни визволення Криму та закінчення війни

Ядерний шантаж путіна українців вже не зупинить, попри всі труднощі, вони йтимуть уперед до повної перемоги

Збройні сили України можуть закінчити війну з росією вже до кінця весни 2023 року. Що стосується повернення Києва до переговорного процесу з москвою, то він ймовірний лише у разі повного відходу окупаційного війська з українських територій.

Відповідну інформацію повідомив заступник українського міністра оборони, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов, наголосивши, що ЗСУ мають всі шанси звільнити окупований росією Крим до поточного року.

"Всередині українського суспільства є рішення, що ми йдемо до кінця", – пояснив він, додавши, що українці попри будь-які труднощі не переставатимуть боротися за свої території і навіть ядерні погрози з боку рф їм не завада.

Що стосується прогнозів генерала щодо застосування агресором "ядерки" проти України, то він вважає таку ймовірність вкрай низькою.

Він також додав, що успіх ЗСУ у досягненні інших цілей, до прикладу повернення кримського півострова до складу України, це лише питання часу.

Генерал припускає, що у цьому може допомогти так званий "чорний лебідь" — щось непередбачуване — що відбудеться в подальшому у росії. Це може буде раптовий крах режиму путіна.

"Я думаю, що росія може зіткнутися з чорним лебедем у своїй країні, всередині країни і це може сприяти нашому успіху з Кримом", — підсумував Гаврилов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що генерал Бена Ходжес прогнози Гаврилова розділяє. На його думку, Україна вже найближчим часом може деокупувати Крим та закінчити війну з росіянами.