Окупанти розподіляють війська та зміцнюють тили: карти боїв в Україні

Ворог продовжує атаки на сході та обстріл по всій лінії фронту

Ворог розтягує відведені з Херсонської області сили та мобілізовані до Луганської, східної частини Запорізької, Донецької області. Зміцнення районів також продовжується на півдні України.

Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни, росіяни хочуть зміцнити область біля наземних комунікацій, що актуально для використання після вибуху на Керченському мосту.

Українські військові продовжують контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна. Окупанти не зупиняють атак навколо Бахмута, Авдіївки та на захід від Донецька. Повідомляється, що на Бахмутському напрямку вони зазнають великих втрат.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Аналітики повідомляють про продовження контрнаступу Сил оборони України на лінії Сватове-Кремінна. Йдуть бої на північний захід від Сватового.

Каота бойових дій на північному сході України

На Донеччині росія продовжує втрачати солдатів, але атакує. Ситуація дуже динамічна. Бої йдуть на північний схід та південний захід від міста. Кадри з геолокацією показали, що українські військові зберегли позиції біля Майорська, попри заяву мо рф про повний контроль над містом. Повідомляється, що бої точаться біля траси Лиман-Горлівка.

На заході Донецької області та навколо Авдіївки тривають бої. Під серйозним ударом Водяне російські війська активно обстрілюють і наступають на населений пункт. Бої ведуться також на північ (Первомайське) та на південь (Невельське) від нього.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Росіяни зміцнюють позиції на лівому березі, відводять війська з-під ударів артилерії. Українські військові часу не втрачають і завдають ударів по скупченню військ росії. Зокрема, у Михайлівці на 38 км на південь від Херсона. Росіяни при зміцненні особливу увагу приділяють околицям ліній логістики після часткової втрати мосту в Керчі. Вони йдуть через Маріуполь та Мелітополь до Криму.

Карта контрнаступу ЗСУ у Херсонській області

Раніше "Телеграф" повідомив, що з прифронтових районів Миколаївської та Херсонської області мешканцям запропонували евакуацію у зв’язку з зимою, що наближається. Також при відступі з Херсона росіяни забрали єнота — його повертати вони не збираються і намагаються використати як символ.